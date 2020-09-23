Свое заявление Кулеба сделал на встрече с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Ужгороде.
Украинский политик выразил недоумение тем, что об инаугурации никому не сообщили.
«Инаугурация была тайная. Чтобы вы понимали — ни один иностранный посол не был приглашен на эту инаугурацию, даже посол РФ, Союзного государства, которое полностью поддерживает Лукашенко», — сказал Кулеба.
Он в очередной раз подчеркнул официальную позицию Украины: белорусские выборы не были «честными и прозрачными».
Масштабные протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. Оппозиция считает результаты сфабрикованными.
Против митингующих силовиками были применены слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули, водометы.
В ходе уличных акций задержаны тысячи человек, сотни пострадали, в том числе правоохранители.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).