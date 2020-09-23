Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская власть определит официальную позицию Киева относительно инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает УНИАН 23 сентября

Свое заявление Кулеба сделал на встрече с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Ужгороде.

Украинский политик выразил недоумение тем, что об инаугурации никому не сообщили.

«Инаугурация была тайная. Чтобы вы понимали — ни один иностранный посол не был приглашен на эту инаугурацию, даже посол РФ, Союзного государства, которое полностью поддерживает Лукашенко», — сказал Кулеба.

Кремль не знал об инаугурации Лукашенко в Минске – Песков © Пресс-служба президента Республики Беларусь | Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в фотобанк

Масштабные протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. Оппозиция считает результаты сфабрикованными.

Против митингующих силовиками были применены слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули, водометы.

В ходе уличных акций задержаны тысячи человек, сотни пострадали, в том числе правоохранители.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).