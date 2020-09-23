Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Павел Латушко прокомментировал тайную инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко, назвав эту ситуацию «беспрецедентной». Об этом в среду, 23 сентября, сообщил Telegram-канал Tut.by

«Сегодня мы стали свидетелями беспрецедентной ситуации. Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинаугурации. Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус?» — сказал он.

Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

«У него был шанс уйти, но все же синие пальцы сделали свое черное дело. Дьявольская жажда власти и параноидальный страх заставили его в очередной раз нарушить Закон. С сегодняшнего дня он больше не президент Республики Беларусь. Он просто глава ОМОНа, который без знаков различия орудует на улицах Беларуси, и кучки бюрократов», — добавил член президиума КС.

Ранее стало известно, что 23 сентября Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в условиях секретности, о мероприятии не уведомили СМИ и представителей общественности.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, которая официально набрала около 10% голосов.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты, которые не прекращаются до сих пор.

По данным Службы внешней разведки РФ, протесты координируются и финансируются США при поддержке Украины, Литвы и Польши.