Риторика экс-президента Украины Петра Порошенко и нынешнего лидера государства Владимира Зеленского не отражает их реальных взглядов. Власти Украины вынуждены следовать чужой логике, сказал экс-руководитель Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

Ходаковский уверен, что Порошенко изначально не был против диалога с Россией. Экс-президент, по его словам, был заложником и западных кураторов, и тех слов, что сам наговорил.

«Зеленский употребляет менее агрессивную риторику, но не исключено, что это только политическая поза — его речи во время визитов на фронт мы хорошо помним. Но очевидно, что обе фигуры не имеют политической воли большей, чем им отвели сторонние силы, у которых нет раздвоения — их политика в отношении нас и России последовательна и неизменна», — прокомментировал Ходаковский.

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