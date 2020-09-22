Ходаковский уверен, что Порошенко изначально не был против диалога с Россией. Экс-президент, по его словам, был заложником и западных кураторов, и тех слов, что сам наговорил.
«Зеленский употребляет менее агрессивную риторику, но не исключено, что это только политическая поза — его речи во время визитов на фронт мы хорошо помним. Но очевидно, что обе фигуры не имеют политической воли большей, чем им отвели сторонние силы, у которых нет раздвоения — их политика в отношении нас и России последовательна и неизменна», — прокомментировал Ходаковский.
Представитель ДНР также отметил, что изначально позиция Порошенко была более субъектной, а вот «Зеленский-президент родился уже недееспособным».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.