Для России в вопросе белорусского кризиса самое главное — не бояться, что президент Александр Лукашенко покинет свой пост. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Украина.ру

Богдан Безпалько: Россия должна быть готова к тому, чтобы работать с Белоруссией без Лукашенко © РИА Новости, Нина Зотина

Политолог подчеркнул, что Москве нужно выращивать своих пророссийских политиков, взаимодействовать с теми, кто еще остался, а также нужно активно развернуть работу российского посольства.

«Абсолютно все пророссийские силы воодушевились, когда туда был направлен Михаил Бабич, который очень активно взялся за работу. А белорусская сторона была раздражена именно тем, что он активно и деятельно начал формирование мягкого, но пророссийского сообщества», — указал Безпалько.

Специалист добавил, что если Россия все же решится сделать ставку на конкурентного политика, то ему должны быть обеспечены хотя бы условия безопасности, чтобы его не ожидала судьба сидящего в СИЗО Виктора Бабарико или покинувшего страну Валерия Цепкало.

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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.