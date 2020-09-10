К зданию Винницкого облсовета пришли горожане, не согласные с решением президента Владимира Зеленского о совместном инспектировании в районе поселка Шумы, протестующие считают, что это «сдача позиций врагу», сообщает «Информационная Винничина» 10 сентября

Один из участников стихийного митинга высказал свою позицию, что совместное патрулирование «Это смешно».

Временно отменяется. СМИ сообщили о срыве совместной инспекции ДНР и Украины в Донбассе © РИА Новости, Геннадий Дубовой | Перейти в фотобанк

В нем уточняется, в частности, о совместном инспектировании пограничных позиций у поселка Шумы Донецкой области, территории, подконтрольной Украине.

Это решение главы государства понравилось не всем, протестующие в Виннице назвали его капитуляцией и госизменой. Правда, акция у областного совета получилась немноголюдной.

Параллельно с событиями в Виннице в Офисе президента сообщили, что назначенная совместная инспекция ВСУ и ДНР вместе с представителями координатора от ОБСЕ в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в четверг не состоится.