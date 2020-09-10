Один из участников стихийного митинга высказал свою позицию, что совместное патрулирование «Это смешно».
Сообщение «Об инспекции в районе населенного пункта Шумы» было обнародовано на официальном сайте президента Украины 9 сентября.
В нем уточняется, в частности, о совместном инспектировании пограничных позиций у поселка Шумы Донецкой области, территории, подконтрольной Украине.
Это решение главы государства понравилось не всем, протестующие в Виннице назвали его капитуляцией и госизменой. Правда, акция у областного совета получилась немноголюдной.
Параллельно с событиями в Виннице в Офисе президента сообщили, что назначенная совместная инспекция ВСУ и ДНР вместе с представителями координатора от ОБСЕ в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в четверг не состоится.