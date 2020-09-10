Попытка президента Украины Владимира Зеленского провести совместную инспекцию в районе поселка Шумы под Горловкой – это государственная измена. Об этом на своей странице в Facebook 9 сентября заявили представители «Движения ветеранов Украины»

Ранее официальный Киев призвал Россию присоединиться к Совместному центру по координации и контролю режима прекращения огня в Донбассе во время совместной инспекции в районе Шумов в Донбассе.

По информации участников так называемой АТО, якобы 6 сентября в Донбассе от снайперского огня погиб украинский военнослужащий из 14-й бригады ВСУ, еще один получил ранение после обстрела из АГС.

Призывая к совместной инспекции, команда президента демонстрирует неумение воевать с «коварным врагом», на роль которого «ветераны» назначили Россию.

«Это, в конце концов, колоссальное унижение Вооруженных Сил Украины… Движение Ветеранов Украины призывает все политические партии — достаточно красных линий, митингов и прочего цирка! Немедленно начинайте процедуру импичмента президента в связи с государственной изменой!», — говорится в сообщении.

Донбасс: инспекция вместо объявленного обстрела © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк Денис Пушилин 5 сентября заявил о готовности отдать приказ нанести удар по незаконно (как считают в республике) возведенным сооружениям ВСУ в районе посёлка Шумы и призвал Киев обеспечить с 8 утра 7 сентября отсутствие личного состава в указанном районе.

Однако 7 сентября обстрела не было. Замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин объяснил это тем, что на позициях ВСУ была замечена активность, которая могла быть связана или с демонтажем укреплений, или с их усилением.

Удар по траншеям 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ перенесли на десять часов утра 9 сентября. Но в этот день состоялось внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, на котором стороны согласовали совместную инспекцию позиций украинской армии в районе поселка Шумы.