В среду, 2 сентября, на территории Луганской области загорелась сухая трава на площади около 1,2 тысячи гектаров. В результате пожаров один человек погиб и двое пострадали. Позднее загорелся хвойный лес на окраине села Горобьевки в Харьковской области и лесной массив вблизи села Клугино-Башкировки.
«Военнослужащие Вооруженных сил Украины совместно с представителями Госслужбы по ЧС и личным составом других подразделений Объединенных сил продолжают борьбу с масштабными лесными и степными пожарами. Во время тушения пожара огнем были отрезаны от остального личного состава двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Поиски бойцов продолжаются», — говорится в сообщении штаба ООС.
Ранее министр обороны Украины Андрей Таран сообщил, что один из военных, которые помогали спасателям в борьбе с пожаром, считается пропавшим без вести. При этом он не исключил, что военный мог погибнуть. Таран пообещал, что пострадавшие будут представлены к государственным наградам.