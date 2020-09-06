Двое украинских военнослужащих пропали при тушении пожаров в Донбассе, сейчас организованы их поиски. Об этом штаб операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщил на своей странице в Facebook 6 сентября

Украинская армия понесла потери во время тушения лесных пожаров © скриншот видео ГСЧС Украины

«Военнослужащие Вооруженных сил Украины совместно с представителями Госслужбы по ЧС и личным составом других подразделений Объединенных сил продолжают борьбу с масштабными лесными и степными пожарами. Во время тушения пожара огнем были отрезаны от остального личного состава двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Поиски бойцов продолжаются», — говорится в сообщении штаба ООС.

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран сообщил, что один из военных, которые помогали спасателям в борьбе с пожаром, считается пропавшим без вести. При этом он не исключил, что военный мог погибнуть. Таран пообещал, что пострадавшие будут представлены к государственным наградам.