Переговоры глав МИД России и Белоруссии Сергея Лаврова и Владимира Макея, как ожидается, пройдут в среду, 2 сентября, в Москве, передает «Интерфакс»

Болкунец объяснил, какую антироссийскую деятельность ведет глава МИД Белоруссии Макей © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Мария Захарова. Встреча глав внешнеполитических ведомств состоится на фоне интенсивных протестов в Белоруссии, начавшихся после переизбрания президента республики Александра Лукашенко.

Во вторник, 1 сентября, Лавров заявил, что гражданское общество Белоруссии должно подключиться к работе над реформой Конституции страны, напомнив, что Лукашенко еще до начала выборов говорил о конституционной реформе и сейчас уже готов приступать к ее разработке.

«Я посчитал правильным, чтобы к этой работе было приглашено гражданское общество. И думаю, что они сами все-таки проявят, если им хочется выйти из этого кризиса в качестве окрепшей страны, а не разжигать какие-то противоречия, они должны сами проявить к этому интерес», — сказал российский министр.

По его словам, белорусский народ имеет все возможности самостоятельно решить свои проблемы.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков призвал США не вмешиваться в дела Белоруссии, после того как в СМИ появились сообщения со ссылкой на представителя американской администрации, что США могут рассмотреть введение новых санкций против РФ «в случае вмешательства в дела Белоруссии».