Киевский райсуд Харькова взял под стражу шестерых жителей Днепра, подозреваемых в нападении со стрельбой на автобус вблизи Люботина вечером 27 августа, и продолжает рассматривать ходатайства об избрании мер пресечения другим подозреваемым, передает «Интерфакс» 30 августа

Пошёл патриот на патриота? Кто и зачем расстрелял автобус под Харьковом © Telegram-канал The Kyva сказал пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Вечером 27 августа вблизи Люботина Харьковской области на автодороге неизвестные заблокировали автомобилем Mitsubishi движение микроавтобуса Mercedes, в котором находились представители общественной организации «За жизнь», и заставили его остановиться. После этого из Mercedes'а вышли несколько человек, обстреляли микроавтобус из травматического оружия и скрылись на своем автомобиле. В результате пострадали и были госпитализированы четыре человека.

В тот же вечер полиция задержала 14 человек в Красноградском районе Харьковской области.