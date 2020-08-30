«Избрали [меру пресечения] шестерым — содержание под стражей без залога. Сегодня еще трем планируется», — сказал пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.
Вечером 27 августа вблизи Люботина Харьковской области на автодороге неизвестные заблокировали автомобилем Mitsubishi движение микроавтобуса Mercedes, в котором находились представители общественной организации «За жизнь», и заставили его остановиться. После этого из Mercedes'а вышли несколько человек, обстреляли микроавтобус из травматического оружия и скрылись на своем автомобиле. В результате пострадали и были госпитализированы четыре человека.
В тот же вечер полиция задержала 14 человек в Красноградском районе Харьковской области.