По состоянию на 12:30 27 августа в мире зарегистрировали свыше 24,1 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 826,4 тыс. человек, 15,7 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 5,8 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 179,7 тыс. человек, больше 2 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован более чем у 3,7 млн жителей, свыше 117,6 тыс. человек скончались, больше 3 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: свыше 3,3 млн случаев заражения, 60,4 тыс. смертей, 2,5 млн выздоровлений.

Ситуация остается сложной в России, Южной Африке, Перу, Мексике.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 975,5 тыс. (плюс 4711 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 16 804 человека (плюс 121 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 792,5 тыс. больных.

За сутки в Москве от коронавируса умерли 12 человек. Общее количество жертв эпидемии в столице достигло 4776 человек.

Главным условием для открытия границ для международных перелетов является недопущение второй волны коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с вице-премьером Татьяной Голиковой.

«Открываться, конечно, нужно, нельзя вечно держать людей взаперти. Но делать нужно это очень аккуратно», — заявил глава государства.

В свою очередь академик РАН Михаил Пальцев предупредил, что вторая волна коронавируса, в случае своего наступления, грозит россиянам более серьезными последствиями, чем первая. По его словам, на тяжесть инфекции повлияет снижение иммунитета у россиян из-за долгого пребывания в режиме изоляции.

Более оптимистичен в прогнозах профессор МГУ Алексей Аграновский, который считает, что говорить об окончательной победе над инфекцией можно будет уже весной следующего года.

«Все обстоятельства, включая разработку вакцины от вируса, позволяют надеяться, что к весне эта проблема останется позади», — подчеркнул Аграновский.

Российская вакцина от коронавируса на данный момент востребована в 27 странах мира, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, ссылаясь на МИД РФ. Между тем в США отказались признать российскую вакцину от коронавируса. Как заявил руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз, в США высочайшие в мире стандарты в области здравоохранения и безопасности.

«Нельзя ничем жертвовать и идти в обход правил», — заявил американский политик. Более того, Вашингтон ввел санкции в отношении разработчика вакцины — Центрального научно-исследовательского института №48 Минобороны РФ. Один из его филиалов находится в военном городке в Екатеринбурге.

Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов на наличие коронавируса. За время пандемии в стране провели более 35,1 млн тестов, сообщили в Роспотребнадзоре.

Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала об основных трудностях, с которыми столкнутся образовательные учреждения в новом учебном году. Она отметила, что соблюсти все предосторожности согласно рекомендациям Роспотребнадзора непросто.

«В первые месяцы, скорее всего, будут сбои и сложности. Но самое главное — обойтись без фанатизма. Исполнение рекомендаций не должно привести к коллапсу», — заявила Кузнецова.

Петербургский Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) имени В.А. Алмазова работает над созданием вакцины, которая позволит одновременно привиться от гриппа и коронавируса, сообщил генеральный директор центра Евгений Шляхто. Сейчас препарат находится в начальной стадии разработки. Вакцине предстоят испытания на животных и серия клинических исследований. Комбинированную вакцину разрабатывают и в МГУ.

Специалисты Красногорского завода имени С.А. Зверева совместно с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России разработали прибор для выявления в воздухе вирусов, в том числе COVID-19. Анализ пробы воздуха занимает максимум 30 минут.

Оставить заявку на участие в пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19, разработанной НИЦ имени Гамалеи, может каждый москвич, сообщил Сергей Собянин. Исследования будут проводиться на базе городских медучреждений. Как объявили в РФПИ, третья фаза испытаний вакцины началась, в ней будут участвовать около 40 тыс. человек.

Россия и Китай договорились о создании совместной лаборатории по изучению коронавирусной инфекции. Лаборатория будет образована на базе столичного Научно-исследовательского института вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова и Института микробиологии Китайской академии наук.

Для вакцинации от COVID-19 не потребуется сдавать никаких анализов и тестов на антитела, рассказал руководитель НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Во время пострегистрационных исследований будут массу анализов брать. А в плане гражданского оборота никаких анализов сдавать не нужно», — сказал он.

Коронавирус и Украина

Медики на Украине за сутки зафиксировали 1974 заразившихся коронавирусом, что на 18% больше показателя предыдущего дня, кроме того, еще 39 человек умерли от осложнений заболевания.

Всего с начала пандемии в стране заболели 112 059 человек, из них 2403 скончались от заболевания, выздоровели 54 217 человек.

Почти 50 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 604 человека.

Кабинет министров Украины принял постановление о закрытии границ для иностранных граждан до 28 сентября из-за распространения коронавируса. Кроме того, адаптивный карантин в стране продлили до 31 октября 2020 года.

Украинские пограничники получили от Евросоюза системы температурного скрининга на 1 миллион гривен (около 36,5 тысячи долларов) в рамках противодействия коронавирусу.

Украинский музыкант Сергей Бабкин заразился коронавирусом. По его словам, первой недомогание почувствовала его супруга Снежана — артист в это время находился на съемках, посвященных Дню независимости.

С 1 сентября на Украине заработают все школы, за исключением тех, которые находятся в «красной» зоне эпидемиологической опасности, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Коронавирус в Украине может привести к дефициту койко-мест в больницах. Главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что если не соблюдать карантин, система не сможет выдержать поток больных.

Ситуация в мире

Число заболевших в мире превысило планку в 24 млн. Предыдущий порог в 23 млн заражений коронавирусом страны перешагнули менее недели назад — 22 августа, за три дня до этого в мире было выявлено 22 млн заражений.

Комиссар Евросоюза по торговле Фил Хоган подал в отставку на фоне скандала, разразившегося из-за нарушения им правил, введенных для борьбы с пандемией коронавируса. Хоган посетил ужин, устроенный гольф-клубом, на западе Ирландии. Вместе с политиком на мероприятии присутствовало более 80 гостей. В Ирландии действует запрет на проведение массовых мероприятий.

На курортах турецкой Антальи из-за угрозы коронавируса запретили пенные вечеринки. Ограничение касается именно этого типа развлечений, другие мероприятия для компаний отдыхающих по-прежнему разрешены.

В Испании заявили о начале второй волны COVID-19. В нескольких регионах зафиксирован резкий подъем заболеваемости. Если раньше инфекцию переносили в основном пожилые люди, то сейчас болеет все население. Врачи уточняют, что вирус ослаб и болезнь стала проходить легче.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир может победить пандемию коронавируса менее чем за два года. При этом он призвал страны объединять усилия и проявлять единство в борьбе с вирусом. В частности, Бразилия может стать центром производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для Латиноамериканского региона, заявил посол России Сергей Акопов на слушаниях в комиссии нижней палаты бразильского парламента.