По словам члена президиума Координационного совета оппозиции Павла Латушко, говорить о том, кто будет представлять оппозицию на перевыборах, можно только после того, как Верховный суд Белоруссии примет решение об их проведении

Оппозиция, не признав официальные результаты голосования, потребовала проведения повторных выборов.

«Кандидат пока не определён, об этом речи даже не может идти», — сказал в комментарии РИА Новости бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко, вошедший в состав президиума Координационного совета оппозиции. Никто не будет уступать. Чем закончится противостояние Лукашенко с оппозицией © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По его словам, перед выборами нужно решить две задачи: разобраться со случаями насилия в отношении граждан Белоруссии, разобраться с нарушением их прав и свобод. а также необходимо, чтобы Верховный суд Белоруссии рассмотрел жалобы на голосование, прошедшее 9 августа.

«Если Верховный суд примет правовое решение, что новые выборы будут, то мы и будем говорить о кандидатах и политических силах», — заявил Латушко.

Ранее Светлана Тихановская, которая на прошедших президентских выборах представляла оппозиционные силы, объявила, что не планирует баллотироваться на пост главы государства в случае назначения новых выборов.