Оппозиция, не признав официальные результаты голосования, потребовала проведения повторных выборов.
«Кандидат пока не определён, об этом речи даже не может идти», — сказал в комментарии РИА Новости бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко, вошедший в состав президиума Координационного совета оппозиции.
По его словам, перед выборами нужно решить две задачи: разобраться со случаями насилия в отношении граждан Белоруссии, разобраться с нарушением их прав и свобод. а также необходимо, чтобы Верховный суд Белоруссии рассмотрел жалобы на голосование, прошедшее 9 августа.
«Если Верховный суд примет правовое решение, что новые выборы будут, то мы и будем говорить о кандидатах и политических силах», — заявил Латушко.
Ранее Светлана Тихановская, которая на прошедших президентских выборах представляла оппозиционные силы, объявила, что не планирует баллотироваться на пост главы государства в случае назначения новых выборов.