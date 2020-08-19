В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий выразил мнение, что в случае прихода к власти бывший вице-президент США Джо Байден сразу одобрит смену власти в Белоруссии, и нынешняя оппозиция встанет во главе страны

Эксперт считает, что в ближайшее время американские власти также будут играть роль наблюдателя в ситуации с Белоруссией.

«Сломя голову бросаться в Белоруссию что-то делать уж эта администрация Белого дома точно не будет, что не исключает того, что в случае неудачного исхода выборов для Трампа, конечно, позиция Соединённых Штатов может резко измениться, в том числе по Белоруссии. Потому что Байдена, это видно по публикациям серьёзных изданий в США, просто толкают в ту либерал-экспансионистскую внешнюю политику с навязыванием ценностей и демократии, на те рельсы обязательно попытаются развернуть», — сказал в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий. Спецслужбы США, Польши и Украины готовят путч в Белоруссии - Марков © РИА Новости, Нина Зотина

По его мнению, сейчас одна часть политического истеблишмента США ведут игру на случай, если оппозиционный проект пригодится следующей администрации, а другие, вроде высокопоставленных официальных сотрудников американской администрации, смотрят на то, нельзя ли вставить ботинок в открывшуюся дверь, чтобы не дать в первую очередь Китаю, а во вторую — России усилиться в результате этой заварушки.

«Как только, не дай Бог, Трамп выборы проиграет, этот продукт, пока находящийся в таком полуфабрикатном состоянии — я имею в виду американо-польский проект «Белоруссия», — сразу будет принесён в Овальный кабинет, и на нём будет поставлена резолюция «одобрено». И этот проект моментально станет государством», — заявил Дробницкий.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, которая заняла на президентских выборах в Белоруссии второе место, после отъезда в Литву начала активно налаживать контакты с западными политиками. Самую активную поддержку протестному движению в Белоруссии оказывают страны Балтии и Польша, по инициативе которой ЕС провёл экстренный саммит и отказался признавать Александр Лукашенко легитимным главой государства.