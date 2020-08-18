«В этой стране, в родном городе мы больше не чувствуем себя в безопасности. Мирных граждан избивает ОМОН, мирные граждане страдают от действий милиции и воинских подразделений. Против мирных граждан применяются спецсредства: дубинки, слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты», — говорится в обращении.
Выпускники отмечают, что события прошедших дней отчетливо показали, что белорусы сделали свой выбор и готовы бороться за свои права.
«Мы готовы отстаивать свои права мирно, несмотря на многочисленные факты нарушений, выявленных в ходе избирательной кампании, несмотря на жестокость представителей силового блока по отношению к мирным гражданам, несмотря на самое страшное — смерть граждан нашей страны в ходе мирных протестов», — говорится в тексте обращения.
Авторы обращения требуют освободить всех политзаключенных, арестованных в ходе избирательной кампании, не допустить насилия со стороны ОМОНа, милиции и армии, наказать всех причастных к нему, а также провести новые выборы с допуском международных и независимых наблюдателей с прозрачным подсчетом голосов.
Письмо на момент публикации подписали 79 человек.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых убедительную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.