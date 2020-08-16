По данным МВД республики, в результате массовых акций протеста в стране с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции. Следственные органы возбудили больше 90 уголовных дел. Задержаны около 6,7 тысячи участников акций. Один протестующий погиб.
По словам Караева, ядро протестующих финансируется из-за рубежа: мужчинам платят 30 белорусских рублей (888 рублей), женщинам — 60 (1775 рублей).
«Их используют втемную, управляют их сознанием и подсознанием», — заявил министр.
Ранее он взял на себя вину за насилие при разгоне протестующих. При этом он отметил, что, направив в настоящее время все свои ресурсы на охрану порядка при проведении митингов, белорусская милиция не успевает реагировать на преступления.
«Во что превратили самую лучшую республику Советского Союза?»- задался вопросом Караев.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал, по данным ЦИК, 80,08% голосов.