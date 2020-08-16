Люди, которые участвуют в акциях протеста в Белоруссии, получают иностранное финансирование. Об этом министр внутренних дел страны Юрий Караев заявил на митинге на площади Независимости 16 августа, передает БелТА

Белоруссия. Хроника протестов, 15 августа По словам Караева, ядро протестующих финансируется из-за рубежа: мужчинам платят 30 белорусских рублей (888 рублей), женщинам — 60 (1775 рублей). «Их используют втемную, управляют их сознанием и подсознанием», — заявил министр. Ранее он взял на себя вину за насилие при разгоне протестующих. При этом он отметил, что, направив в настоящее время все свои ресурсы на охрану порядка при проведении митингов, белорусская милиция не успевает реагировать на преступления. «Во что превратили самую лучшую республику Советского Союза?»- задался вопросом Караев. Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал, по данным ЦИК, 80,08% голосов.