Противостояние власти и оппозиции в Белоруссии находится в неустойчивом равновесии, ситуация в любой момент может развернуться в пользу любой из сторон, сказал политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру 14 августа

«Закончиться это может только двумя вариантами: или протесты постепенно погаснут, или Лукашенко свергнут», — отметил эксперт.

По его словам, сейчас борьба за власть в стране проходит с переменным успехом: «власть не может полностью остановить протесты, но и протестующие пока не смогли серьезно поколебать власть».

Принуждение к сотрудничеству. Оппозиция пытается свергнуть Лукашенко чужими руками © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк здесь.

Массовые протесты начались в республике 9 августа после убедительной победы действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах президента.

ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом менее 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.

Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.

США и другие страны Запада традиционно подвергли критике действия Лукашенко, однако если во время предыдущих выборов он не обращал внимания на их сигналы, то сейчас ситуация, судя по всему, изменилась.