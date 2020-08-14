Задержанных в Белоруссии Граждан России, которых КГБ Белоруссии задержало, объявив «боевиками частной военной компании Вагнера», вернули на родину. Об этом сообщает Интерфакс 14 августа со ссылкой на данные Генпрокуратуры РФ

«В соответствии с ходатайством Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова от 05.08.2020 в порядке, предусмотренном Минской Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993, тридцать два гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли Государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России», — цитирует агентство сообщение надзорного ведомства.

Появились подробности переговоров Лукашенко и Зеленского о «бойцах ЧВК Вагнера». Зеленский хочет их наказать © РИА Новости, Сергей Гунеев / Стрингер

29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.

Позднее появилась информация о переговорах президентов Белоруссии и Украины Александра Лукашенко и Владимира Зеленского о выдаче украинским властям части задержанных, имевших украинское гражданство.