Российский политолог Сергей Марков 7 августа в интервью радио Sputnik Беларусь заявил, что РФ не может позволить повторения «украинского сценария» в Минске, однако президент республики Александр Лукашенко хочет справиться своими силами

Выборы президента Белорусии пройдут в это воскресенье, 9 августа. Ранее «Комсомольская правда» опубликовала информацию со ссылкой на свои источники в российских спецслужбах, что за провокацией по задержанию 33 граждан РФ в Минске, которых белорусские власти называют «боевиками ЧВК», стоит Служба безопасности Украины, которая обманом заманила их в Белоруссию. Безпалько объяснил, как Россия, ЕС и США достигнут компромисса по Украине и Белоруссии © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

«Сейчас опубликована версия с очень многими фактами о том, что арест россиян в Минске — это подготовленная операция СБУ. Именно они организовали 180 человек из России, специально отобрали якобы первую группу тех, кто воевал в Донбассе, специально их отправили в Минск, якобы они должны были лететь в Венесуэлу. Потом билеты им аннулировали, таким образом, заманив в ловушку. И теперь выясняется, что билеты покупались в Киеве, а аннулировались во Львове. Вряд ли российские структуры делали это в офисах в Киеве или Львове», — поделился своим мнением Марков.

Он утверждает, что спецслужбы США, Польши и Украины готовят путч после выборов в Белоруссии.

«Россия не может позволить себе такого же путча и такой же репрессивной русофобской диктатуры, которая была установлена в Украине. Если это произойдет, рейтинги власти покатятся в России вниз, встанет вопрос о дестабилизации внутри России. Потому что Россия, Беларусь и Украина рассматриваются как часть единого большого русского народа, существующего в течение столетий», — рассказал политолог.

По его словам, Москва и Минск сейчас спорят о том, кто будет подавлять путч, однако Лукашенко настаивает, что справится с этим сам.

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются «боевиками» частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.