Задержание 33 россиян в Белоруссии спровоцировали спецслужбы Украины. Об этом 6 августа сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах

Бондаренко: Если Лукашенко тихо-мирно переизберут, об истории в ЧВК все забудут © РИА Новости, Нина Зотина говорится в материале.

Утверждается, что некие «кураторы», выдавая себя за сотрудников «Роснефти», искали среди бывших участников ЧВК «Вагнер» людей для охраны нефтяных объектов за рубежом. Издание пишет, что бывший участник боевых действий в Донбассе Артем Миляев с позывным «Шаман» вызвался помочь в этом, ему предстояло найти 180 человек.

Будущей работой этих людей назывались якобы проекты «Роснефти», а отправиться им предстояло в Венесуэлу. Они были разбиты на пять групп, и первая должна была выдвигаться в Минск 24 июля.

«В первой партии — "Шамана" — были преимущественно люди, имевшие раньше украинское гражданство и повоевавшие в Донбассе. К ней же присоединился Андрей Бакунович, который уже находился в Минске», — говорится в статье.

Газета пишет, что 25 июля группа должна была лететь по маршруту Стамбул — Гавана — Каракас, «Шаман» получил копии билетов, которые, как выяснилось позднее, были куплены на Украине.

«Пока группа "Шамана" собиралась в путь, их билеты в Стамбул были аннулированы и перебронированы на 30 июля. О чем путешественников в известность даже не поставили. Впрочем, пока отряд ехал из Москвы в Минск, бронь для большинства ее членов была отменена и на 30-е число», — отмечается в материале.

Добавляется, что 25 июля «Шаману» все-таки сообщили об отмене рейса и переносе полета на 30 июля, давая указание уничтожить старые билеты.

«Порвав билеты, россияне тем самым уничтожали важные улики, ниточка от которых привела бы во Львов и Киев, куда-нибудь к зданию СБУ», — говорится в статье.

Затем 29 июля группу «Шамана» задержали белорусские силовики, а отдельно был задержан Бакунович. КП связывает это с тем, что «у Минска был список "пассажиров" из Киева», и предполагает, что белорусские спецслужбы находились в тесном контакте с украинскими, получив от них информацию о заезде «диверсантов».

«По итогу можно констатировать, что украинские спецслужбы умудрились создать фейковый проект, в который вовлекли 180 граждан России, при этом включив в первую группу ветеранов войны в Донбассе… Всей этой операцией СБУ, похоже, намеревалась одним выстрелом убить сразу несколько зайцев — вездесущую, кошмарную и ужасную ЧВК "Вагнер", рикошетом должно было задеть "Роснефть" — как одну из крупнейших российских компаний, но главный удар, несомненно, по российско-белорусским отношениям. Не говоря о возможной экстрадиции граждан России на Украину, чему Киев был бы несказанно рад», — пишет издание.

КП отмечает, что материалы по этой «спецоперации» переданы в Следственный комитет.

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются «боевиками» частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.