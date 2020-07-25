Окружной судья Джеймс Робарт удовлетворил запрос федерального правительства, заблокировав закон, запрещавший полиции использовать слезоточивый газ для разгона массовых акций. Об этом 25 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Seattle Times

В США ожидаются очередные «бурные выходные» с беспорядками и стрельбой © REUTERS, Caitlin Ochs

По словам судьи Робарта, Министерство юстиции США и власти Сиэтла должны обсудить закон дополнительно.

В Минюсте США утверждают, что запрет на применение слезоточивого газа побудит американских полицейских использовать смертоносное оружие.

Ранее Дональд Трамп пообещал направит в Сиэтл дополнительные силы для охраны правопорядка.

США охватили массовые протесты после того, как 25 мая в Миннеаполисе из-за жестокого обращения со стороны полицейских погиб афроамеркианец Джордж Флойд.

Протестующие, основную массу которого составляет цветное население, вступают в стычки с полицией и сносят памятники рабовладельцам и героям Гражданской войны в США.