Этот закон должен был вступить в силу в воскресенье, 26 июля. Его блокировка произошла накануне усиления протестной активности в Сиэтле.
По словам судьи Робарта, Министерство юстиции США и власти Сиэтла должны обсудить закон дополнительно.
В Минюсте США утверждают, что запрет на применение слезоточивого газа побудит американских полицейских использовать смертоносное оружие.
Ранее Дональд Трамп пообещал направит в Сиэтл дополнительные силы для охраны правопорядка.
США охватили массовые протесты после того, как 25 мая в Миннеаполисе из-за жестокого обращения со стороны полицейских погиб афроамеркианец Джордж Флойд.
Протестующие, основную массу которого составляет цветное население, вступают в стычки с полицией и сносят памятники рабовладельцам и героям Гражданской войны в США.