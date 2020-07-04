Россия требует от Украины до 6 июля представить в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе проект изменений в конституцию относительно региона. Об этом 3 июля сообщило немецкое издание Spiegel со ссылкой на рабочий документ российской делегации в Берлине

Киев исключил возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк данным издания, в Берлине прошла встреча в «нормандском формате» на уровне политических советников относительно конфликта в Донбассе. На этих переговорах Москва якобы настаивала на скорейшей юридической реорганизации отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Утверждается, что российская сторона потребовала от Киева представить проект изменений в конституцию до 6 июля в ТКГ.

Согласно документу, на который ссылается издание, Москва также требует от Киева активизировать усилия по имплементации «формулы Штайнмайера», которая предусматривает, что ЛДНР автоматически получают на постоянной основе специальный статус, как только ОБСЕ признает местные выборы там свободными и честными.

Кроме того, по данным издания, российская сторона потребовала, чтобы Украина до 6 июля представила список людей, которых хочет получить в рамках очередного обмена заключенными.

Ранее сообщалось, что Офис президента Украины подготовил новый законопроект об особом статусе ОРДЛО с внедренной в него «формулой Штайнмайера».