«Рост числа случаев коронавируса происходит из-за того, что наше тестирование такое масштабное и такое хорошее, намного масштабнее и лучше, чем в любой другой стране. Это хорошие новости, но лучшие новости в том, что смерть и уровень смертности снижаются», — написал Трамп.
Согласно последним данным, в Соединенных Штатах с начала пандемии зафиксировано 2,7 млн случаев заражения коронавирусом. Заболевание унесло жизни 128,7 тыс. человек, 781,9 тыс. выздоровели. Накануне в стране был побит суточный рекорд заболеваемости — 52 тыс. пациентов.