Президент США Дональд Трамп объяснил рост заболеваемости коронавирусом в США самым масштабным и лучшим в мире тестированием. Об этом в среду, 3 июля, он написал на своей странице в Twitter

«Рост числа случаев коронавируса происходит из-за того, что наше тестирование такое масштабное и такое хорошее, намного масштабнее и лучше, чем в любой другой стране. Это хорошие новости, но лучшие новости в том, что смерть и уровень смертности снижаются», — написал Трамп. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк