Лидеры партий «Процветающая Армения», «Родина» и «Дашнакцутюн», находящихся в оппозиции к премьер-министру страны Николу Пашиняну, договорились о создании рабочей группы, которая займется разработкой программы совместных действий. Об этом говорится в сообщении на сайте «Дашнакцутюн» от 25 июня

«Процветающая Армения» оспорит запрет на митинги в Конституционном суде © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Гагик Царукян, бывший глава Службы нацбезопасности Армении Артур Ванецян и Ишхан Сагателян провели накануне встречу.

«На встрече были обсуждены внутриполитическая ситуация в Армении и пути восстановления в стране конституционного порядка. Достигнута договоренность создать рабочую группу из представителей трех партий, которая с целью обеспечения широкой консолидации разработает программу и "дорожную карту" совместных действий, согласовывая осуществляемые шаги», — говорится в материале.

В начале месяца руководитель второй по численности в парламенте Армении (25 из 132 мест) «Процветающей Армении» Царукян заявил о необходимости отставки премьер-министра Пашиняна и его правительства.

«Сложившаяся в стране ситуация заставила выступить с трезвыми оценками и представить выходы по решению проблем, возникших перед народом. Действующему правительству было предоставлено достаточно времени для осуществления обещаний, на основании которых они пришли к власти, однако государство и народ — не полигон для экспериментов. Нет инвестиций, не развивается экономика, борьба с коронавирусом провалена», — отметил Царукян.

Со своей стороны Ванецян также заявил в начале июня, что премьер-министр должен подать в отставку.

«Пашинян должен подать в отставку, поскольку происходящее в стране — это катастрофа, которая с каждым днем будет приводить к более тяжелым последствиям. Государство находится в экстремальной ситуации», — объяснил он.

Он также отметил, что премьер-министр и ряд ответственных лиц «не только провалили борьбу с коронавирусом, но также пытаются взвалить ответственность за эти упущения на всех, кроме себя».