Россия будет отвечать ассиметрично на все выпады украинской стороны в вопросе Донбасса: и на попытки подключения фейковых лиц к переговорам, и на заявления о необязательности «Минска-2». Об этом рассказал политолог Александр Шатилов в недавнем комментарии «Федеральному агентству новостей»

Киев может обнулить Минские соглашения и обвинить Донбасс в нежелании мира — сенатор Морозов © РИА Новости, Нина Зотина Борис Грызлов заявил, что замглавы украинской делегации Александр Мережко отзывался о Минских соглашениях как о рекомендательном документе, который не обязателен к исполнению.

В частности, продолжил эксперт, будет усиливаться сотрудничества с ДНР и ЛНР в самых разных сферах, включая запуск пассажирского железнодорожного сообщение с РФ, чему Киев всячески препятствует.

По его мнению, это было бы довольно эффективной мерой фактически связующей Россию с донбасскими республиками.

«Ни одно из хамских заявлений украинской стороны не останется без ответа. Россия хамить в ответ не будет, но будет действовать аккуратно, последовательно, не идя Киеву на уступки, а наоборот, подтягивая к себе ДНР и ЛНР», — уверен Шатилов.

Политолог добавил, что если украинская сторона и дальше будет продолжать игнорировать свои обязательства и бряцать оружием, она рискует потерять не только нынешние территории непризнанных республик, но и ту часть региона, которую она удерживает с 2014 года.