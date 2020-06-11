«Такого антирекорда у нас еще не было. Даже в самые сложные времена… Конечно, сейчас, в этой ситуации, когда у нас есть такое повышение количества [новых больных], мы будем предлагать проведение определенных мероприятий — ради здоровья украинцев, ради вашего здоровья и жизни… Исходя из цифр, эпидемиологической ситуации, мы будем предлагать те или иные меры. Тот или иной выход из карантина. И иначе не будет», — заявил он.
По его словам, при соблюдении этих мер количество случаев и вообще возможность инфицирования COVID-19 будет снижаться. И так должно происходить. Но когда украинцы их не придерживаются, ситуация стремительно ухудшается.
Степанов уточнил, что не снимает с себя ответственности за ситуацию с коронавирусом, но жители Украины «тоже должны хоть немного начать отвечать за свое здоровье, свои жизни, здоровье своих близких».