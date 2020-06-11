Из-за нового суточного антирекорда по количеству случаев COVID-19 на Украине министр здравоохранения Максим Степанов предложит определенные меры, касающиеся ослабления карантина. Об этом 11 июня он заявил на брифинге, который транслировали украинские СМИ

На Украине за сутки выявлено рекордное число заболевших COVID-19 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его словам, при соблюдении этих мер количество случаев и вообще возможность инфицирования COVID-19 будет снижаться. И так должно происходить. Но когда украинцы их не придерживаются, ситуация стремительно ухудшается.

Степанов уточнил, что не снимает с себя ответственности за ситуацию с коронавирусом, но жители Украины «тоже должны хоть немного начать отвечать за свое здоровье, свои жизни, здоровье своих близких».