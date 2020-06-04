Токио хочет упростить формат Олимпийских игр 2021 года, сообщает РИА Новости 4 июня со ссылкой на местную прессу

Как уточняется, для предотвращения распространения COVID-19 могут ограничить число зрителей Олимпиады, сократить церемонии открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр.

Патриотическая еда проигравшей Японии © commons.wikimedia.org, Tobosha Синдзо Абэ о том, что Олимпийские игры в Токио должны проходить в полном формате.

При этом главный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга на ежедневном брифинге 4 июня не стал уточнять, продолжает ли правительство придерживаться своей позиции, отметив лишь, что «крайне важно провести безопасные игры».

Международный олимпийский комитет и правительство Японии в марте из-за пандемии коронавируса перенесли проведение Олимпийских игр на год. Изначально соревнования должны были стартовать 24 июля 2020 года.