«Я не хотел бы вмешиваться в то, что делают или не делают ваши партии. Я вижу, что в вашей стране случаются случаи антисемитизма, и вам надо их расследовать. Вы должны делать то, что должна делать страна, чтобы их остановить и привлечь виновных к ответственности… Опять-таки, что такое антисемитизм? Если следовать по определению IHRA (Международный альянс в память о Холокосте — ред.), то да: у вас есть подъем антисемитизма в Украине», — заявил он.
Также, по мнению посла, если люди рассуждают о том, что очень много евреев занимаются бизнесом на Украине, — это антисемитизм и ненормально. Кроме того, посол отметил, что многие на Украине обсуждают, можно ли использовать определенное слово вместо слова «еврей» в украинском языке. Он не стал его называть, но сказал, что все его знают.
Лион подчеркнул, что если евреи считают, что употребление этого слова — антисемитизм, значит, это и есть антисемитизм, а не вопрос дискуссий.