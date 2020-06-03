Посол Израиля Йоэль Лион призвал Украину закрепить определение антисемитизма в законодательстве и подсказал, что для этого Международный альянс в память о Холокосте (IHRA) разработал соответствующее определение. Об этом 3 июня он заявил в интервью «РБК-Украина»

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Также, по мнению посла, если люди рассуждают о том, что очень много евреев занимаются бизнесом на Украине, — это антисемитизм и ненормально. Кроме того, посол отметил, что многие на Украине обсуждают, можно ли использовать определенное слово вместо слова «еврей» в украинском языке. Он не стал его называть, но сказал, что все его знают.

Лион подчеркнул, что если евреи считают, что употребление этого слова — антисемитизм, значит, это и есть антисемитизм, а не вопрос дискуссий.