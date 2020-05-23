«Лавировать будет все труднее». Грозин рассказал, что Китай и США потребуют от других стран
«Лавировать будет все труднее». Грозин рассказал, что Китай и США потребуют от других стран
© РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк
Из-за распространения коронавирусной инфекции авиакомпании США в феврале добровольно приостановили полеты пассажирских судов в Китай. К марту авиасообщение между двумя странами ограничивалось максимум 20 авиарейсами китайских перевозчиков.

В конце марта СААС потребовал от зарубежных авиакомпаний выполнять не больше рейсов, чем 12 марта. Однако поскольку к середине марта американские авиалайнеры уже не летали в Китай, транспортное ведомство Штатов полагает, что КНР фактически препятствует возобновлению авиасообщения между двумя странами.

В заявлении Минтранспорта говорится, что КНР отказывает «американским перевозчикам в праве конкурировать на справедливой и равной основе с китайскими перевозчиками».

Возобновить полеты в КНР в июне планировали авиакомпании Delta Air Lines и United Airlines. Тем не менее китайская сторона по-прежнему не разрешает иностранным авиакомпаниям летать в Китай чаще одного раза в неделю.

Минтранспорта США в качестве ответной меры обязал четыре китайские авиакомпании к 27 мая предоставить в министерство расписание и другую информацию об их рейсах в США. 

Деятельность китайских авиаперевозчиков могут признать «оказывающей негативное влияние на общественные интересы».

 