Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности республики. Об этом 12 мая сообщает РИА Новости

Пушков: Польша совершила подлость на уровне государственной политики © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк указывается «агрессивная политика России».

После подписания документа Дуда заявил, что стратегия отражает «прежде всего изменения, наступившие в Польше и в мире за последние пять лет». Он напомнил, что предыдущая стратегия была подписана в 2014 году.

По его словам, за пять лет произошли значительные изменения в вопросе милитаризации Польши.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии».

Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания потенциально опасные для ее интересов действия.