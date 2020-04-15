Президент США Дональд Трамп приостанавливает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за провала по пресечению пандемии коронавируса на начальной стадии в Китае. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в Белом доме 14 апреля, передает Reuters

ВОЗ ответила на угрозы Трампа заморозить финансирование в пик борьбы с пандемией © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк заявил он.

По словам президента, он уже поручил своей Администрации прекратить финансирование организации.

Трамп усматривает вину ВОЗ в том, что она была слишком снисходительна к Китаю в первые дни пандемии и не ввела запрет на поездки в эту страну. Более того, американский президент считает, что организация якобы способствовала китайской «дезинформации» о вирусе, в результате которой число смертей было большим, чем могло бы быть.

Решение главы Белого дома вызвало осуждение со стороны президента Американской медицинской ассоциации доктора Патриса Харриса, который назвал такую меру «опасным шагом в ложном направлении, который не облегчит победу над COVID-19». Он призвал Трампа изменить свое решение.

Ранее директор ВОЗ Ханс Клюге также раскритиковал слова президента США, когда тот только грозился заморозить финансирование. Клюге заявил, что урезать финансирование Всемирной организации здравоохранения во время острой фазы борьбы с пандемией коронавируса в мире нельзя.

США являются крупнейшим донором организации. В 2019 году их взнос составил более $400 миллионов — это примерно 15% бюджета ВОЗ.