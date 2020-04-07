Россия отреагировала на попытку Трампа захватить космос

Трансатлантические союзники США должны отреагировать на планы Вашингтона присвоить себе право использовать космические ресурсы. Об этом 7 апреля сообщил член Совета Федерации Константин Косачев на своей странице в Facebook

Мэр Днепра начал подготовку к полету в космос © Facebook/Борис Филатов

По его словам, российская сторона не оставит эти действия без ответа.

«Мы не закостенели, и мы точно не промолчим. Не имеем права прогнуться», — сказал он.

Сенатор добавил, что тезис о якобы исключительности американской нации «явно сдвинул многие мозги в Вашингтоне».

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах. В частности, в документе говорится о праве американцев добывать и использовать космические ресурсы.

В тексте указа подчеркивается, что США не признают легитимность соглашения 1979 года, принятого резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Согласно ему, использование Луны является достоянием всего человечества и осуществляется на благо всех стран.