Россия отреагировала на попытку Трампа захватить космос

«Дожили. Пока весь мир борется с коронавирусом на Земле, Трамп своим указом пытается захватить космос. Это не шутка. Во вчерашнем указе Трампа утверждается, что и Луна, и другие небесные тела не являются всеобщим достоянием человечества (до сих пор это было предметом глобальных договорённостей, сертифицированных ООН) и что у американцев отныне есть эксклюзивные права на их освоение в соответствии с «применимым (читай — американским) законодательством», — написал Косачев.
По его словам, российская сторона не оставит эти действия без ответа.
«Мы не закостенели, и мы точно не промолчим. Не имеем права прогнуться», — сказал он.
Сенатор добавил, что тезис о якобы исключительности американской нации «явно сдвинул многие мозги в Вашингтоне».
Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах. В частности, в документе говорится о праве американцев добывать и использовать космические ресурсы.
В тексте указа подчеркивается, что США не признают легитимность соглашения 1979 года, принятого резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Согласно ему, использование Луны является достоянием всего человечества и осуществляется на благо всех стран.