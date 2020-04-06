В Умани коронавирус обнаружен у жены и детей американского хасида, умершего от COVID-19. Об этом накануне на своей странице в Facebook сообщил мэр Умани Александр Цебрий

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Проведено эпидобследование всех контактных лиц. Всего — около 50 человек. У 3-х человек уже подтвердился диагноз COVID-19. А именно: у жены (48 лет) и двух детей (дочь —18 лет и сын —16 лет) умершего хасида диагностирован COVID-2019. Дезинфекция по месту жительства проведена дважды», — написал Цебрий.

Он также отметил, что под наблюдением семейных врачей в Умани находятся 125 человек.

По данным Минздрава Украины, в стране зарегистрировано 1319 случаев заражения коронавирусом, 38 пациентов скончались, 28 — выздоровели.