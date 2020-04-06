Правоверный хасид, 47-летний гражданин США умер в Умани от коронавируса 3 апреля. У мужчины была тяжелая сопутствующая патология, однако он не подпускал к себе медиков и не выполнял их рекомендации.
«Проведено эпидобследование всех контактных лиц. Всего — около 50 человек. У 3-х человек уже подтвердился диагноз COVID-19. А именно: у жены (48 лет) и двух детей (дочь —18 лет и сын —16 лет) умершего хасида диагностирован COVID-2019. Дезинфекция по месту жительства проведена дважды», — написал Цебрий.
Он также отметил, что под наблюдением семейных врачей в Умани находятся 125 человек.
По данным Минздрава Украины, в стране зарегистрировано 1319 случаев заражения коронавирусом, 38 пациентов скончались, 28 — выздоровели.