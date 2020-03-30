Вновь увидеть Ульяну Супрун в кресле главы Минздрава Украины хотят более 26 тысяч человек. Столько украинцев одобрили петицию вернуть Супрун на пост министра здравоохранения на сайте президента Украины, сообщает 30 марта «Новое время»

Медреформа среди чумы. Украина продолжит жить по заветам Супрун © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский.

Автор обращения Елена Лосик утверждает, что система здравоохранения Украины находилась бы в гораздо лучшем состоянии, если бы нынешняя власть не прекратила реформу медицины, которую начала Супрун.

«Это время, к сожалению, упущено. Но сейчас, во время опасного вызова, мы должны требовать у власти возвращения Уляны Супрун в кресло министра», — говорится в обращении.

Как сообщалось ранее, глава Минздрава Илья Емец подал в отставку в разгар пандемии коронавируса на Украине.

С 1 апреля в стране должен был стартовать очередной этап медреформы Супрун, который предполагает ликвидацию ряда медицинских клиник.