Теперь петицию, которая набрала необходимый минимум голосов, должен рассмотреть Владимир Зеленский.
Автор обращения Елена Лосик утверждает, что система здравоохранения Украины находилась бы в гораздо лучшем состоянии, если бы нынешняя власть не прекратила реформу медицины, которую начала Супрун.
«Это время, к сожалению, упущено. Но сейчас, во время опасного вызова, мы должны требовать у власти возвращения Уляны Супрун в кресло министра», — говорится в обращении.
Как сообщалось ранее, глава Минздрава Илья Емец подал в отставку в разгар пандемии коронавируса на Украине.
С 1 апреля в стране должен был стартовать очередной этап медреформы Супрун, который предполагает ликвидацию ряда медицинских клиник.