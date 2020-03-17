Запорожские предприниматели вышли на митинг под здание городского совета из-за карантина, в связи с которым закрыли все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС. Об этом 17 марта сообщает Укринформ

Зеленский пригрозил мэру Харькова уголовной ответственностью из-за эпидемии © Facebook, Геннадий Кернес | Перейти в фотобанк собирают подписи под обращением к президенту Владимиру Зеленскому.

«Вы лишили предпринимателей возможности продать продукты. Мы тоже боимся коронавируса, но мы не можем сидеть дома. В городе нет вспышки. Почему работают супермаркеты? Почему вы поддерживаете олигархов, а нас уничтожаете?» — заявила предприниматель Лидия Кривенко.

Отмечается, что утром на рынке в Коммунарском районе города продавцы раскладывали товар и готовились к работе. После того как администрация рынка провела разъяснительную работу, продавцы начали торговать стихийно. По их словам, накануне им обещали, что дадут время продать товар.