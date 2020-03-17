Предприниматели собирают подписи под обращением к президенту Владимиру Зеленскому.
«Вы лишили предпринимателей возможности продать продукты. Мы тоже боимся коронавируса, но мы не можем сидеть дома. В городе нет вспышки. Почему работают супермаркеты? Почему вы поддерживаете олигархов, а нас уничтожаете?» — заявила предприниматель Лидия Кривенко.
Отмечается, что утром на рынке в Коммунарском районе города продавцы раскладывали товар и готовились к работе. После того как администрация рынка провела разъяснительную работу, продавцы начали торговать стихийно. По их словам, накануне им обещали, что дадут время продать товар.