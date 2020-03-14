Партнерам чемпионата Европы по футболу представители УЕФА рекомендовали приостановить подготовку к континентальному первенству. Об этом 13 марта сообщил The Athletic

По всей видимости, чиновники УЕФА приняли решение о переносе Евро-2020 на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Об этом косвенно свидетельствует обращение к партнерам Евро-2020 и фирмам-поставщикам, остановить подготовку к турниру.

Также последовали рекомендации думать над тем, как провести соревнование следующим летом.

«Таким образом, из-за коронавируса ожидается, что Евро-2020 будет перенесено на лето 2021 года, а объявлено это будет, скорее всего, 17 марта», — утверждают журналисты издания The Athletic.

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Общий настрой спортивных чиновников на перенос крупных турниров также подтверждается директивой ФИФА, согласно которой футбольным клубам разрешается не отпускать игроков в национальные сборные.