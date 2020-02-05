«Давит как никогда часто. Постоянно протестует. Новый посол более активен в этом», — сказал он.
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Хотя израильский премьер Биньямин Нетаньяху имеет ограниченное влияние на президента Украины Владимира Зеленского, продолжил эксперт, он все же пытается с ним разговаривать, и определенную роль в вопросе обмена пленными он все же сыграл.
В то же время, по его словам, Нетаньяху не может ничего сделать с олигархом Игорем Коломойским, поскольку он играет сам за себя, не подчиняется никому и часто меняет свои взгляды.
При этом все идет к тому, добавил Эскин, что Израиль составит список тех украинцев, которые способствуют героизации украинских пособников фашизма, для передачи в Евросоюз, чтобы они стали там персонами нон грата.