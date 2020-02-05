Сегодня Израиль как никогда часто давит на Киев в вопрос героизации украинских националистов и пособников гитлеровской Германии. Об этом рассказал израильский политолог Авигдор Эскин в интервью изданию Украина.ру

Эскин о визите Нетаньяху в Москву: В Израиле хорошие отношения с Россией — электоральный козырь © РИА Новости, Нина Зотина

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Хотя израильский премьер Биньямин Нетаньяху имеет ограниченное влияние на президента Украины Владимира Зеленского, продолжил эксперт, он все же пытается с ним разговаривать, и определенную роль в вопросе обмена пленными он все же сыграл.

В то же время, по его словам, Нетаньяху не может ничего сделать с олигархом Игорем Коломойским, поскольку он играет сам за себя, не подчиняется никому и часто меняет свои взгляды.

При этом все идет к тому, добавил Эскин, что Израиль составит список тех украинцев, которые способствуют героизации украинских пособников фашизма, для передачи в Евросоюз, чтобы они стали там персонами нон грата.