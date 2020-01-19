Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время операции по ликвидации иранского генерала Кассема Сулеймани общался с военными чиновниками, которые наблюдали за ударом. Об этом он рассказал на выступлении на ужине для спонсоров Республиканской партии в пятницу вечером, 17 января. Слова из его выступления были опубликованы CNN 18 января

«Мы живем по системе международного американского права». Эксперты о причинах и последствиях катастрофы «Боинга» © РИА Новости, Нина Зотина СМИ, Трамп в этом обращении подробно описал наблюдение за тем, как Сулеймани прибыл в международный аэропорт Багдада, где его встретил командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.

«Они вместе, сэр", "Сэр, им осталось жить 2 минуты и 11 секунд. Они в бронированном автомобиле. Сэр, им осталось жить примерно одну минуту. 30 секунд. 10, 9, 8…", "Потом вдруг — бум", "Их больше нет, сэр», — рассказал хозяин Белого дома.

Трамп особо отметил, что во время операции по ликвидации Сулеймани общался с военными чиновниками, которые наблюдали за ударом.

Более того, Трамп привел слова военных, которые докладывали ему о ходе операции.