По информации СМИ, Трамп в этом обращении подробно описал наблюдение за тем, как Сулеймани прибыл в международный аэропорт Багдада, где его встретил командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.
«Они вместе, сэр", "Сэр, им осталось жить 2 минуты и 11 секунд. Они в бронированном автомобиле. Сэр, им осталось жить примерно одну минуту. 30 секунд. 10, 9, 8…", "Потом вдруг — бум", "Их больше нет, сэр», — рассказал хозяин Белого дома.
Трамп особо отметил, что во время операции по ликвидации Сулеймани общался с военными чиновниками, которые наблюдали за ударом.
Более того, Трамп привел слова военных, которые докладывали ему о ходе операции.