На Украине с 1 января начали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения

Страшный сон для «Нафтогаза». Землянский о том, что будет, если «Газпром» придет на Украину © Facebook Валентина Землянского

Таким образом, для украинцев есть два варианта оплаты за газ — по гарантированной цене, которая будет действовать до конца квартала, или же по рыночной.

Страховая цена «Нафтогаза» составляет 284 долларов за тысячу кубометров с НДС, сюда не включены расходы на транспортировку газа.

Ранее «Нафтогаз Украины» повысил цену на голубое топливо для населения на 14,7% до 4,899 тысячи гривен (почти 13 тыс. рублей) за тысячу кубометров без учета НДС и транспортировки.

Глава минэнерго Алексей Оржель в свою очередь заявлял, что цена на газ для населения на Украине в I квартале 2020 года будет на 7% ниже, чем в 2019 году.