Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев 1 января на своей странице в Facebook сообщил, что отделение оператора газотранспортной системы Украины завершено

Разделение «Нафтогаза». Первая ночь для нового оператора ГТС прошла успешно © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

По его словам, это была крупнейшая реформа в энергетическом секторе за всю историю независимой Украины. Коболев отметил, что Украина выполнила норму Третьего энергопакета ЕС и доказала, что является ответственным и надежным союзником.

Он пояснил, что таким образом «Нафтогаз» перестал быть бенефициаром оператора ГТС, но становится его крупным клиентом, а также готов по-партнерски поддерживать в инициативах, направленных на развитие цивилизованного и конкурентного газового рынка в Украине.

Одним из ключевых условий для продолжения транзита российского газа в Европу через Украину был переход Киева на европейские правила управления ГТС, для чего было решено создать отдельную компанию-оператора.

Глава оператора Сергей Макогон ранее сообщил, что первая ночь работы «Оператора ГТС» прошла в штатном режиме, были отработаны все номинации по выполнению договора по транзиту.