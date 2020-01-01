Первая ночь работы «Оператора газотранспортной системы Украины» прошла в штатном режиме, организация выполнила все обязательства по выполнению транзитного договора. Об этом 1 января заявил глава компании Сергей Макогон со своей страницы в Facebook

Страшный сон для «Нафтогаза». Землянский о том, что будет, если «Газпром» придет на Украину © Facebook Валентина Землянского

«Первая ночь Оператора ГТС Украины прошла в штатном режиме. Проработали все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора. Мы доказали, что способны работать по новым европейским правилам», — написал Макогон.

Переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой был одним из ключевых условий для продолжения транзита российского газа в Европу через украинскую территорию.

После вступления на Украине в силу закона о создании независимого оператора ГТС путем его отделения (анбандлинга) от «Нафтогаза» начался процесс создания отдельного юрлица.

Функцию технической эксплуатации ГТС передали из АО «Укртрансгаз» в отдельную компанию. Для завершения анбандлинга новый оператор должен был получить лицензии на осуществление деятельности и пройти сертификацию.

Национальная комиссия, по государственному регулированию в сферах энергетики и услуг ЖКХ (НКРЭКУ) 24 декабря 2019 года завершила сертификацию нового оператора и утвердила тарифы на транспортировку газа.

По мнению эксперта в сфере энергетики Валентина Землянского «Нафтогаз» все равно продолжит контролировать транзит голубого топлива на Украине, так как по букве закона никто не запрещал сохранять этот контроль.