Россия и Украина ранее подписали пакет соглашений, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре года. Сделка обеспечит продолжение транзита газа с 1 января.
«Первая ночь Оператора ГТС Украины прошла в штатном режиме. Проработали все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора. Мы доказали, что способны работать по новым европейским правилам», — написал Макогон.
Переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой был одним из ключевых условий для продолжения транзита российского газа в Европу через украинскую территорию.
После вступления на Украине в силу закона о создании независимого оператора ГТС путем его отделения (анбандлинга) от «Нафтогаза» начался процесс создания отдельного юрлица.
Функцию технической эксплуатации ГТС передали из АО «Укртрансгаз» в отдельную компанию. Для завершения анбандлинга новый оператор должен был получить лицензии на осуществление деятельности и пройти сертификацию.
Национальная комиссия, по государственному регулированию в сферах энергетики и услуг ЖКХ (НКРЭКУ) 24 декабря 2019 года завершила сертификацию нового оператора и утвердила тарифы на транспортировку газа.
По мнению эксперта в сфере энергетики Валентина Землянского «Нафтогаз» все равно продолжит контролировать транзит голубого топлива на Украине, так как по букве закона никто не запрещал сохранять этот контроль.