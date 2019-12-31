С 1 января 2020 года в результате подписанного соглашения между «Оператором ГТС Украины» и «Газпром» любая российская компания теоретически может стать поставщиком голубого топлива на Украину. Об этом заявил на пресс-конференции 31 декабря глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Страшный сон для «Нафтогаза». Землянский о том, что будет, если «Газпром» придет на Украину © Facebook Валентина Землянского

При этом Коболев пока не владеет информацией о компаниях, заинтересованных в поставках газа на Украину.

По мнению специалиста в сфере энергетики Валентина Землянского, если целый ряд украинских компаний действительно заключат договор с «Газпромом» на прямые поставки топлива, то «Нафтогаз» потеряет свое положение монополиста.