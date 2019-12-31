«Теоретически любая компания РФ может обратиться к новому независимому оператору напрямую, забронировать мощности и начать продавать газ из РФ какому-то украинскому потребителю», — сказал он.
При этом Коболев пока не владеет информацией о компаниях, заинтересованных в поставках газа на Украину.
По мнению специалиста в сфере энергетики Валентина Землянского, если целый ряд украинских компаний действительно заключат договор с «Газпромом» на прямые поставки топлива, то «Нафтогаз» потеряет свое положение монополиста.