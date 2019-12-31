«Нафтогаз» может начать переговоры о прямых закупках газа у «Газпрома» только после завершения дискуссии в правительстве и обществе. Об этом 31 декабря на брифинге заявил глава украинской компании Андрей Коболев

Коболев назвал санкции США против «Северного потока-2» «лучшим предновогодним подарком» © Пресс-служба ОАО "Газпром" | Пресс-служба ОАО "Газпром" | Перейти в фотобанк

Также, по его словам, новые транзитные контракты между РФ и Украиной будут регулироваться по шведскому праву. При этом, добавил Коболев, любая российская компания сможет поставлять газ на Украину с 1 января.

Кроме того, глава компании выразил надежду, что в 2020 году через Украину будет прокачано 75 млрд кубов российского газа и что новый транзитный контракт будет взаимовыгоден для всех сторон.

РФ и Украина вечером 30 декабря подписали в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года.

Сделка обеспечит продолжение транзита газа с 1 января. В рамках договоренностей об урегулировании юридических разногласий «Газпром» уже выплатил украинской компании 2,9 млрд долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража.