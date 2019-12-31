«По импорту газа. По этому поводу идет интенсивная и эмоциональная дискуссия внутри украинского правительства. После ее окончания к этому разговору мы можем вернуться. Пока "Нафтогаз" такие переговоры не ведет», — сказал он.
Также, по его словам, новые транзитные контракты между РФ и Украиной будут регулироваться по шведскому праву. При этом, добавил Коболев, любая российская компания сможет поставлять газ на Украину с 1 января.
Кроме того, глава компании выразил надежду, что в 2020 году через Украину будет прокачано 75 млрд кубов российского газа и что новый транзитный контракт будет взаимовыгоден для всех сторон.
РФ и Украина вечером 30 декабря подписали в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года.
Сделка обеспечит продолжение транзита газа с 1 января. В рамках договоренностей об урегулировании юридических разногласий «Газпром» уже выплатил украинской компании 2,9 млрд долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража.