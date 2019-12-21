Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко не исключает, что «Оператор ГТС Украины» и «Газпром» в субботу, 21 декабря, в Вене смогут согласовать межоператорское соглашение. Он сообщил об этом на брифинге, передает «Прайм»

В 2020 году по украинской ГТС пройдет 65 млрд кубов газа - СМИ © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Мы надеемся, возможно даже сегодня (21 декабря — ред.), окончательно согласовать это соглашение, поскольку это соглашение является необходимым для того, чтобы технически был транзит с 1 января», — заявил Витренко, отметив, что это надо сделать до 29 декабря.

Данное соглашение предусматривает снятие взаимных претензий и транзит через Украину 225 миллиардов кубометров российского газа в течение пяти лет: 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров в последующие.