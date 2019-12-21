Накануне, 20 декабря, был подписан протокол о транзите газа, который уже начал действовать.
«Мы надеемся, возможно даже сегодня (21 декабря — ред.), окончательно согласовать это соглашение, поскольку это соглашение является необходимым для того, чтобы технически был транзит с 1 января», — заявил Витренко, отметив, что это надо сделать до 29 декабря.
Данное соглашение предусматривает снятие взаимных претензий и транзит через Украину 225 миллиардов кубометров российского газа в течение пяти лет: 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров в последующие.