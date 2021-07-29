Подача Россией иска в ЕСПЧ не повлияет ни на что, если только она не является домашней заготовкой или первым шагом к реализации некоего уже согласованного, в том числе с Западом, плана по Украине, считает главный редактор известного одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев

Юрий Ткачев: кто он © скриншот с видео "Dumskaya TV" / скриншот с видео "Dumskaya TV" / Перейти в фотобанк Украина.ру.

Россия впервые за все время своего членства в ЕСПЧ 22 июля 2021 года подала межгосударственную жалобу. Она касается 10 групп нарушений и подробно описывает процесс продвижения в украинскую власть националистических сил. Речь идет в том числе и об Одесской трагедии 2 мая.

- Юрий, может ли эта жалоба вывести Европу из состояния избирательной слепоты или это своего рода метание бисера?

— Я не думаю, что это даст какой-то положительный результат в ближайшее время, но это может стать определенным заделом на будущее. Все прекрасно понимают, что ЕСПЧ не является в полной мере независимым институтом, и какие-то последствия мы увидим уже после того, как будут приняты те или иные глобальные решения по Украине в целом.

Возможно, авторы идеи о подаче этого иска знают что-то, чего не знаем мы, и, возможно, некоторые процессы начнут происходить именно в этом ключе. Но в любом случае это задел на будущее. Это очередная констатация определенной позиции. Так что почему бы и нет. Константин Затулин: ЕСПЧ ангажирован, поэтому может вынести решение не в пользу России © РИА Новости, Нина Зотина

- Была ли реакция со стороны Киева и последует ли какой-то целенаправленный ответ на эту жалобу?

— Реакция была. Украинская сторона заявила, что это цинизм, потому что Россия сама не признает решения ЕСПЧ (вероятно, имеется в виду история с Навальным), а тут она решила пожаловаться. Но это совершенно стандартная риторика.

Я не думаю, что сейчас будет какой-то целенаправленный ответ. Украина и так делает все антироссийские шаги, которые только возможны в этой ситуации, и вряд ли она может сделать что-то большее.

- Может ли помочь России в этой жалобе недовольство Запада Зеленским из-за его обвинений насчет «Северного потока – 2» или контактов с Китаем?

— Сложно сказать. Специфика Украины заключается в том, что происходящие события на самом деле не такие, какими кажутся. Когда Зеленский и его соратники начинают наводить мосты с Китаем, для меня очевидно, что тут преследуются какие-то другие цели. Поэтому мне сложно сказать, кто и как на это отреагирует и какие сложные геополитические комбинации могут за этим стоять.

- Как на эту жалобу отреагировали участники событий в Одессе? Готовы ли они в случае необходимости выступить в качестве свидетелей?

— Об их реакции мне ничего не известно.

- А на какой стадии вообще находится расследование? Понятно, что оно не движется, но есть ли те, кого назначили виноватым, или какие-то другие предварительные итоги?

— Ситуация за последние три года не поменялась вообще никак. У нас все еще есть оправдательные приговоры в отношении активистов Куликова Поля по поводу беспорядков на Греческой, у нас все еще есть незавершенное следствие по пожару в Доме профсоюзов с двумя предъявленными обвинениями (покойному депутату облсовета Маркину и еще одному человеку, который сейчас находится в России). Понятно, что обвинения предъявлялись людям, которых привлечь невозможно. После этого никаких публичных процессуальных действий не совершалось. Жалоба России в ЕСПЧ: как работает суд по правам человека и когда ждать результатов © РИА Новости, Доминик Вомер / Перейти в фотобанк

- Если суд удовлетворит жалобу, но ограничится лишь призывами к Киеву расследовать все эти преступления, повлияет ли это на имидж Украины в Европе и вообще на Западе?

— И в Европе, и на Западе на самом деле понимают, что представляет собой киевский режим. Просто по определенным причинам им выгодно не замечать его недостатки. Эти недостатки будут замечены тогда, когда в этом возникнет потребность. Иными словами, когда эта потребность возникнет, тогда появится решение суда. Если это решение не появится, то я не ждал бы чего-то подобного. Поэтому, на мой взгляд, это событие не повлияет ни на что, если только оно не является домашней заготовкой или первым шагом к реализации некоего уже согласованного, в том числе с Западом, плана по Украине.