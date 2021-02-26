Директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко в блицопросе издания Украина.ру прокомментировал силовую акцию СБУ возле Офиса партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»

Вечером 25 февраля в Киеве сотрудники СБУ задержали автобус охранной фирмы «Шторм», которая обеспечивает безопасность партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Депутат от ОПЗЖ Илья Кива связал действия силовиков с давлением на «Оппозиционную платформу — За жизнь».

— За партию ОПЗЖ проголосовало большое количество граждан Украины. У партии есть свои сторонники, поэтому вряд ли парламентскую партию можно запретить. Даже когда Коммунистическую партию запрещали, ее просто не допустили к участию в выборах и только потом запретили.

Зеленский перешел в наступление. В Украине начался антиконституционный переворот © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Акция силовиков означает «принуждение к миру». В данной ситуации для Зеленского главное — это, первое, обескровить партию, лишить ее ресурсной базы. Второе — выставить Медведчука в информационном поле универсальным злом, олицетворением зла. Не всю партию, а именно Медведчука, и, соответственно, дискредитировать партию.

Об обысках в офисах олигарха Рината Ахметова в рамках следствия по делу о похищении депутата Олега Семинского

— Семинский неоднократно заявлял, что Ринат Ахметов имеет отношение к его похищению, но не приводил никаких конкретных доказательств. Просто заявлял, что Ринат Ахметов был в курсе его похищения.

Поэтому я думаю, что в данной ситуации это абсолютно процессуальное действие. Вряд ли здесь стоит усматривать какой-то политический контекст.

P.S. Обыски у Ахметова

Вечером 25 февраля экс-депутат Верховной Рады, член набсовета «Укрзализныци» Сергей Лещенко сообщил, что в помещениях компаний Ахметова прошли обыски в рамках громкого «дела Семинского». Он также сообщил об аресте 25% акций компании «Нафтогаздобыча», которые принадлежат экс-министру транспорта Николаю Рудьковскому. Остальные акции принадлежат Ахметову.

По данным Лещенко, Офис генпрокурора Украины обвинил Рудьковского в похищении депутата от «Слуги народа» Олега Семинского. Среди причастных также были названы помощник экс-министра Степан Деркач и три криминальных авторитета, известных по кличкам Молдован, Салват и Длинный.

Провокация у офиса ОПЗЖ

Вечером 25 февраля правоохранители под видом проверки на угон автомобиля произвели задержание транспортного средства, а также сотрудников охранной фирмы «Шторм», отвечающей за безопасность партийного офиса «Оппозиционной платформы — За жизнь» в Киеве.

Версия, по которой произведено задержание следующая. В этот же день несколькими часами ранее в Голосеевском районе украинской столицы проходил митинг с участием нескольких десятков человек против застройки. В какой-то момент к месту проведения акции подъехал автобус, из которого выбежали неизвестные, произвели несколько выстрелов в воздух, после чего скрылись. И спустя несколько часов якобы для задержания транспортного средства, которое участвовало в этом инциденте, были произведены задержания у офиса ОПЗЖ.

В связи с этим на сайте партии было обнародовано заявление о провокации. Там уверены, что приказ о досмотре и обыске транспортного средства рядом с офисом ОПЗЖ «является не чем иным, как преследованием и попыткой запугать членов и сторонников политсилы, составляющей конкуренцию властной команде».