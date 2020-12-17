Об этом Болкунец, российско-белорусский экономист и политолог, рассказал в интервью изданию Украина.ру.
В понедельник, 14 декабря, коллегия выборщиков США проголосовала в пользу кандидата от демократов 78-летнего Джо Байдена. Ранее престарелый политик выступал с жесткой критикой президента Белоруссии Александра Лукашенко.
- Дмитрий, скорее всего, американские санкции в отношении Белоруссии усилятся. Насколько серьезным ударом по экономике страны они могут стать?
— Каким образом Америка будет себя вести в Белоруссии, можно проследить по Украине. Байден очень много внимания уделял Украине, наверно, к Белоруссии будет такой же интерес. Санкционный пакет со стороны США будет, но его стоит ожидать не раньше февраля-марта. Он будет жестким.
Что касается санкций Евросоюза, то ожидалось, что их примут 7 декабря на саммите министров иностранных дел. Но пока приняли только общий рамочный документ, при этом прозвучало заявление, что пакет санкций готовится. Я не жду, что это будет пакет по запрету SWIFT, все-таки Белоруссия — это не страна, которая угрожает миру ядерным оружием, как Северная Корея или Иран. Поэтому ожидать, что SWIFT в Белоруссии отключат, не стоит. В то же время будут точечные санкции в отношении лиц из окружения Лукашенко. Светлана Тихановская часто призывает Европу ужесточить санкции против Лукашенко, чтобы помочь его свергнуть.
Это политическое дилетантство с ее стороны, потому что Европа не имеет серьезных инструментов, чтобы свергнуть Лукашенко. Почему Европа должна свергать Лукашенко? С такой же позиции французы обратятся к президенту Белоруссии и потребуют свергнуть президента Франции. Тихановская и ее команда пожинают плоды своего провала в августе. Когда в августе на улицы выходило до полумиллиона человек, тогда надо было говорить о свержении Лукашенко.
Да, санкции будут влиять на устойчивость режима, но нельзя ожидать, что режим Лукашенко сразу рухнет. Обвинять Россию или Европу в поддержке Лукашенко неправильно. Судьбу Лукашенко должен решать белорусский народ.
- Тихановская в интервью журналу New Yorker представляет Марию Колесникову как возможного лидера оппозиции. Как вы оцениваете политические перспективы Колесниковой?
— Колесникова проявила свои лидерские качества летом, но говорить о ее политическом будущем преждевременно, она все-таки является политзаключенной.
По действующей белорусской Конституции говорить о том, что Колесникова может стать президентом, невозможно. Последние 10 лет она не жила на территории Белоруссии, то есть она не сможет даже баллотироваться в парламент. Нужно менять законы, чтобы Мария Колесникова могла участвовать в президентских и парламентских выборах. Да, у нее есть задатки, и она может претендовать на лидерство, как и Светлана Тихановская, которая сможет участвовать в будущей политической кампании.
Но для этого нужно отстранить Лукашенко от власти. Никого из этих лидеров он не пустит в политику.
- Какие санкции могла бы применить Россия, так как Лукашенко затягивает трансфер власти, переход к парламентской республике даже после визита Лаврова?
— Никакие санкции Россия против Лукашенко и Белоруссии вводить не будет. Но Россия может попытаться склонить Лукашенко к российскому эмбарго на европейскую сельскохозяйственную продукцию, которая попадает на российский рынок через Белоруссию. Есть версия, что в рамках Евразийского союза Белоруссия обнуляет эти санкции.
В противном случае Россия может перекрыть весь поток молочной и мясной продукции из Белоруссии. Отмечу, что Россия полностью обеспечивает себя мясной продукцией, по некоторым продуктам даже начался экспорт. В этой ситуации белорусские производители чувствуют конкуренцию на российском рынке. Это будет существенно влиять на ситуацию в белорусской экономике, потому что Россия является ключевым рынком сбыта для белорусской сельхозпродукции. С начала года белорусский товарооборот обвалился примерно на 18% из-за пандемии.
Но это связано и с тем, что Белоруссия теряет конкурентоспособность на российском рынке. Это приведет к тому, что доходы населения Белоруссии будут падать. На бюджете страны отразится также сокращение экспорта IT-услуг. С начала года золотовалютные резервы Белоруссии просели больше чем на 20%. Кроме того, Белоруссия с начала года набрала кредитов и внешних долгов, которые надо будет гасить.
В этой ситуации Россия применит не санкции, а откажется оказывать Лукашенко финансовую поддержку. Россия не будет нести бремя ответственности за то, что он совершает в Белоруссии, и риски возможного дефолта. Сейчас Россия предоставила возможность для перекредитования, но в следующем году потребуется погасить более трех миллиардов внешних долгов. В Белоруссии сейчас нет внутренних свободных резервов, значит, нужно будет отбирать у населения, силовиков, армии, учителей, медиков, сворачивать какие-то программы либо заимствовать на стороне.
Европа, очевидно, не будет давать кредиты, Россия также может отказать. Напомню, такая ситуация уже была в прошлом году, когда Белоруссия прибегала к заимствованию у Китая.
Россию не устраивает Лукашенко, потому что он не имеет легитимности в белорусском обществе. Кукла, которую Лукашенко пытается подсунуть в виде Всебелорусского народного собрания, Россию не устроит. Россия хотела бы более цивилизованных правил ведения политических действий в Белоруссии. В Сочи Лукашенко пообещал Владимиру Путину, что даст возможность развиваться политическим партиям, предоставит парламенту более широкие полномочия и уйдет весной с президентского поста и из политики. Он обманул Российскую Федерацию, и это не останется без ответа.