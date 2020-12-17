У Европы нет серьезных инструментов, чтобы свергнуть президента Белоруссии Александра Лукашенко, считает политолог Дмитрий Болкунец

Об этом Болкунец, российско-белорусский экономист и политолог, рассказал в интервью изданию Украина.ру.

В понедельник, 14 декабря, коллегия выборщиков США проголосовала в пользу кандидата от демократов 78-летнего Джо Байдена. Ранее престарелый политик выступал с жесткой критикой президента Белоруссии Александра Лукашенко.

- Дмитрий, скорее всего, американские санкции в отношении Белоруссии усилятся. Насколько серьезным ударом по экономике страны они могут стать?

— Каким образом Америка будет себя вести в Белоруссии, можно проследить по Украине. Байден очень много внимания уделял Украине, наверно, к Белоруссии будет такой же интерес. Санкционный пакет со стороны США будет, но его стоит ожидать не раньше февраля-марта. Он будет жестким.

Дмитрий Болкунец: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Светлана Тихановская часто призывает Европу ужесточить санкции против Лукашенко, чтобы помочь его свергнуть.

Это политическое дилетантство с ее стороны, потому что Европа не имеет серьезных инструментов, чтобы свергнуть Лукашенко. Почему Европа должна свергать Лукашенко? С такой же позиции французы обратятся к президенту Белоруссии и потребуют свергнуть президента Франции. Тихановская и ее команда пожинают плоды своего провала в августе. Когда в августе на улицы выходило до полумиллиона человек, тогда надо было говорить о свержении Лукашенко.

Да, санкции будут влиять на устойчивость режима, но нельзя ожидать, что режим Лукашенко сразу рухнет. Обвинять Россию или Европу в поддержке Лукашенко неправильно. Судьбу Лукашенко должен решать белорусский народ.

- Тихановская в интервью журналу New Yorker представляет Марию Колесникову как возможного лидера оппозиции. Как вы оцениваете политические перспективы Колесниковой?

— Колесникова проявила свои лидерские качества летом, но говорить о ее политическом будущем преждевременно, она все-таки является политзаключенной.

По действующей белорусской Конституции говорить о том, что Колесникова может стать президентом, невозможно. Последние 10 лет она не жила на территории Белоруссии, то есть она не сможет даже баллотироваться в парламент. Нужно менять законы, чтобы Мария Колесникова могла участвовать в президентских и парламентских выборах. Да, у нее есть задатки, и она может претендовать на лидерство, как и Светлана Тихановская, которая сможет участвовать в будущей политической кампании.

Но для этого нужно отстранить Лукашенко от власти. Никого из этих лидеров он не пустит в политику.

- Какие санкции могла бы применить Россия, так как Лукашенко затягивает трансфер власти, переход к парламентской республике даже после визита Лаврова?

— Никакие санкции Россия против Лукашенко и Белоруссии вводить не будет. Но Россия может попытаться склонить Лукашенко к российскому эмбарго на европейскую сельскохозяйственную продукцию, которая попадает на российский рынок через Белоруссию. Есть версия, что в рамках Евразийского союза Белоруссия обнуляет эти санкции.

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Но это связано и с тем, что Белоруссия теряет конкурентоспособность на российском рынке. Это приведет к тому, что доходы населения Белоруссии будут падать. На бюджете страны отразится также сокращение экспорта IT-услуг. С начала года золотовалютные резервы Белоруссии просели больше чем на 20%. Кроме того, Белоруссия с начала года набрала кредитов и внешних долгов, которые надо будет гасить.

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Европа, очевидно, не будет давать кредиты, Россия также может отказать. Напомню, такая ситуация уже была в прошлом году, когда Белоруссия прибегала к заимствованию у Китая.

Россию не устраивает Лукашенко, потому что он не имеет легитимности в белорусском обществе. Кукла, которую Лукашенко пытается подсунуть в виде Всебелорусского народного собрания, Россию не устроит. Россия хотела бы более цивилизованных правил ведения политических действий в Белоруссии. В Сочи Лукашенко пообещал Владимиру Путину, что даст возможность развиваться политическим партиям, предоставит парламенту более широкие полномочия и уйдет весной с президентского поста и из политики. Он обманул Российскую Федерацию, и это не останется без ответа.