Об этом известный украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Михаил Борисович, Байден официально избран президентом США, и в предыдущем интервью вы говорили, что на посту главы государства ему придется корректировать свою политику в соответствии с трампизмом, который сегодня укоренился в США. Во время предвыборной кампании Байден называл РФ главной угрозой для Штатов. Как это следует воспринимать: как продолжение этой трампистской политики? Или все-таки российско-американские отношения изменятся с приходом Байдена?
— Всякие отношения будут меняться: и российско-американские, и европейско-американские, и китайско-американские. Ясно, что приходит новая команда и та девиация, которую мы наблюдаем в управлении [Дональда] Трампа, будет выдавливаться. Думаю, без остатка это выдавить невозможно, но будут попытки. В том числе жесткая антикитайская риторика, по-видимому, ослабнет.
Действия же в отношении России… Трудно сказать, я вообще-то не любитель гадать на кофейной гуще, но это будет зависеть от того, как будет развиваться внутренняя американская ситуация. Я считаю, что общая установка Демократической партии на то, что Россия — главный враг, будет конкурировать с установкой, что Китай — главный враг.
- Будет ли Байден сохранять эту установку на КНР, учитывая «китайский след», который его семья оставила наравне с «украинским кейсом», который Трамп пытается использовать в качестве компромата?
- Ясно, что у семьи Байдена есть коммерческие интересы в Китае и он не заинтересован в углублении американо-китайского конфликта, но я думаю, он не сможет противостоять этому мейнстриму, который уже при Трампе закрепился, о том, что самый опасный противник для Соединенных Штатов — это Китай, а Россия на втором месте. И это невзирая на ту риторику, которая сегодня звучит от Байдена.
Так что в российско-американском направлении возможны самые разные варианты развития: продвижение по некоторым трекам, например продление СНВ-3 или Соглашения по климату, которое Россия поддерживала, а Соединенные Штаты вышли. Или, что менее вероятно, но тоже не исключено, — восстановление варианта сделки по Ирану в какой-то форме, что также важно для европейцев, а команда Байдена собирается восстановить союзный блок с ЕС.
- Это довольно светлые прогнозы для установки на то, что Россия остается врагом США. Следует ли в таком случае ждать новых санкций?
— Учитывая то, что США исповедуют логику «мы должны контролировать права человека во всем мире», они могут вводить новые санкции и по Навальному (по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. — Ред.), и по бог знает чему еще и за что. Это все параллельно может происходить.
То есть я не ожидаю какого-то потепления отношений, но, как уже сказал, по некоторым трекам можно будет добиваться согласованных действий. Вот остается под большим вопросом, как новая администрация отнесется к украинскому кризису.
- Мы знаем о связях Байдена с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Как думаете, это как-то отразится на позициях нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского?
— Отношения, конечно, будут выстраиваться заново, но какие они будут и на что будет готова пойти новая администрация, сказать трудно. Не хочу гадать: есть тысяча разных тем, которые могут двинуть развитие событий в одну или другую сторону.
- Например?
- Например, насколько активно будет команда Трампа раскручивать тему украинской коррупции семьи Байдена. Если она окажется в повестке и будет долбить Байдена, то ему будет не с руки как-то задабривать Украину, так как это будет выглядеть так, будто он покупает лояльность у Украины, которая в ответ на это не будет расследовать дела. А может сложиться прямо противоположным образом. Непонятно. Это вопрос, на который сейчас нет ответа.
Например, важно, кто конкретно будет заниматься Украиной. Уже есть некие версии, но это не окончательно. По-видимому, начальником Госдепа будет [правнук эмигрировавшего из Киева в Нью-Йорк литератора Меира Блинкина, интервенционист, отличающийся русофобскими взглядами, Тони] Блинкен. Ну и его позиции более или менее известны, но он же такой типичный бюрократ, и он будет следовать той линии, которую выработает вся команда, включая самого Байдена. И я понимаю, что та линия, которая была у него, когда он был при [экс-президенте США Бараке] Обаме важным чиновником и высказывался на тему Украины, может сохраниться, а может нет.
Еще такой пример есть яркий. Байден в разговоре с Порошенко, по которому произошла утечка, отчитывал Порошенко за то, что тот занимался всякими военными провокациями. Он дал ему понять, мол, ты не оправдывайся, я все знаю, этого ни в коем случае нельзя делать, и я это интерпретировал как понимание, что дразнить Москву опасно, потому что может пойти крахом тот режим, который устраивал Соединенные Штаты тогда. Сохранит ли он ситуацию или начнет накачивать Украину какими-то летальными вооружениями, дразня тем самым Москву, мы не знаем.
Поэтому тут столько неопределенностей. И статус отношений с Россией сильно будет влиять на то, как будет формироваться его политика по Украине, и его отношения с Германией («Северный поток — 2»), и с Китаем («Мотор Сич») — от этого всего многое зависит. И я рассказал вам, какой круг вопросов и тем, на которые нет ответов сегодня, не позволяет давать какой-то серьезный прогноз.
- Касается ли эта неопределенность и белорусского направления? При Трампе США не вмешивались в дела Белоруссии, но как будет вести себя Байден?
— А это как раз тема демократов, поэтому они будут более активно заниматься Белоруссией. Это как раз вопрос, на который есть ответ, так как именно демократы являются главными спонсорами революций. И они будут держать марку по выдавливанию Лукашенко, поддержке оппозиции и так далее.
- Значит, можно ожидать жестких санкций, которые Байден обещал ввести в отношении Лукашенко?
— Да, можно ожидать жестких санкций.