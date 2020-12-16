Вектор внешней политики США при Джо Байдене будет во многом зависеть от внутриамериканской повестки, а также от того, какие Вашингтон будет выстраивать отношения с Москвой, считает известный украинский политолог Михаил Погребинский

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов

- Михаил Борисович, Байден официально избран президентом США, и в предыдущем интервью вы говорили, что на посту главы государства ему придется корректировать свою политику в соответствии с трампизмом, который сегодня укоренился в США. Во время предвыборной кампании Байден называл РФ главной угрозой для Штатов. Как это следует воспринимать: как продолжение этой трампистской политики? Или все-таки российско-американские отношения изменятся с приходом Байдена?

— Всякие отношения будут меняться: и российско-американские, и европейско-американские, и китайско-американские. Ясно, что приходит новая команда и та девиация, которую мы наблюдаем в управлении [Дональда] Трампа, будет выдавливаться. Думаю, без остатка это выдавить невозможно, но будут попытки. В том числе жесткая антикитайская риторика, по-видимому, ослабнет.

Действия же в отношении России… Трудно сказать, я вообще-то не любитель гадать на кофейной гуще, но это будет зависеть от того, как будет развиваться внутренняя американская ситуация. Я считаю, что общая установка Демократической партии на то, что Россия — главный враг, будет конкурировать с установкой, что Китай — главный враг.

- Будет ли Байден сохранять эту установку на КНР, учитывая «китайский след», который его семья оставила наравне с «украинским кейсом», который Трамп пытается использовать в качестве компромата?

Михаил Погребинский: Байдену придется реализовывать оставшийся в наследство трамповский план © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Так что в российско-американском направлении возможны самые разные варианты развития: продвижение по некоторым трекам, например продление СНВ-3 или Соглашения по климату, которое Россия поддерживала, а Соединенные Штаты вышли. Или, что менее вероятно, но тоже не исключено, — восстановление варианта сделки по Ирану в какой-то форме, что также важно для европейцев, а команда Байдена собирается восстановить союзный блок с ЕС.

- Это довольно светлые прогнозы для установки на то, что Россия остается врагом США. Следует ли в таком случае ждать новых санкций?

— Учитывая то, что США исповедуют логику «мы должны контролировать права человека во всем мире», они могут вводить новые санкции и по Навальному (по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. — Ред.), и по бог знает чему еще и за что. Это все параллельно может происходить.

То есть я не ожидаю какого-то потепления отношений, но, как уже сказал, по некоторым трекам можно будет добиваться согласованных действий. Вот остается под большим вопросом, как новая администрация отнесется к украинскому кризису.

- Мы знаем о связях Байдена с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Как думаете, это как-то отразится на позициях нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского?

— Отношения, конечно, будут выстраиваться заново, но какие они будут и на что будет готова пойти новая администрация, сказать трудно. Не хочу гадать: есть тысяча разных тем, которые могут двинуть развитие событий в одну или другую сторону.

- Например?

«Русскую карту» Байдена Трамп побьёт украинской © AP,

Например, важно, кто конкретно будет заниматься Украиной. Уже есть некие версии, но это не окончательно. По-видимому, начальником Госдепа будет [правнук эмигрировавшего из Киева в Нью-Йорк литератора Меира Блинкина, интервенционист, отличающийся русофобскими взглядами, Тони] Блинкен. Ну и его позиции более или менее известны, но он же такой типичный бюрократ, и он будет следовать той линии, которую выработает вся команда, включая самого Байдена. И я понимаю, что та линия, которая была у него, когда он был при [экс-президенте США Бараке] Обаме важным чиновником и высказывался на тему Украины, может сохраниться, а может нет.

Еще такой пример есть яркий. Байден в разговоре с Порошенко, по которому произошла утечка, отчитывал Порошенко за то, что тот занимался всякими военными провокациями. Он дал ему понять, мол, ты не оправдывайся, я все знаю, этого ни в коем случае нельзя делать, и я это интерпретировал как понимание, что дразнить Москву опасно, потому что может пойти крахом тот режим, который устраивал Соединенные Штаты тогда. Сохранит ли он ситуацию или начнет накачивать Украину какими-то летальными вооружениями, дразня тем самым Москву, мы не знаем.

Украинский бэкграунд администрации Байдена © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

- Касается ли эта неопределенность и белорусского направления? При Трампе США не вмешивались в дела Белоруссии, но как будет вести себя Байден?

— А это как раз тема демократов, поэтому они будут более активно заниматься Белоруссией. Это как раз вопрос, на который есть ответ, так как именно демократы являются главными спонсорами революций. И они будут держать марку по выдавливанию Лукашенко, поддержке оппозиции и так далее.

- Значит, можно ожидать жестких санкций, которые Байден обещал ввести в отношении Лукашенко?

— Да, можно ожидать жестких санкций.