Когда я договаривалась об интервью с известной певицей, она потребовала обложку журнала. Другая полчаса рассказывала, как она занята, хотя за это время мы могли бы уже и побеседовать. Видимо, в награду за бестолковые старания судьба послала мне Валерия Меладзе. «На когда вам нужно?» — сразу спросил он, чем возродил во мне веру в шоу-бизнес

Интеллигентность, воспитание и породу не пропьешь и не скроешь. Сказано — сделано.

- Украина, Россия, Грузия… Все три страны вам близки по-своему. Вот если бы вы могли создать идеальное государство, то что в нем было от России, что от Украины и что от Грузии?

Валерий Меладзе рассказал о своем отношении к ДНР и ЛНР © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

- Что вас сейчас связывает с Грузией? Вас там принимают «за своего»?

— С Грузией меня сейчас связывает то же самое, что связывало с самого начала моей жизни. Я там родился, вырос, и я чувствую свою причастность к этой стране, ответственность за то, что я в какой-то степени ее представляю. Я люблю все в Грузии, начиная от грузинской кухни и до неторопливых, душевных отношений между людьми. Очень деликатных отношений. Мы в детстве часто отдыхали в деревне нашего дедушки, и я порой вспоминаю тех деревенских людей. Они старались не докучать, говорили комплименты, добрые слова. Меня до сих пор поражает, как у людей от земли может быть такая интеллигентность, умеренность и чувство такта.

В Грузии меня считают своим, что мне очень приятно. Еще меня с Грузией официально связывает грузинский паспорт.

- Когда вы были в последний раз в Украине?

— До пандемии я ездил в Украину довольно часто — и на концерты, и в гости к моему брату Константину.

- На ноябрь у вас заявлены концерты в Киеве и Одессе. Как идет подготовка и что это будет за программа?

Меладзе рассказал о встрече с националистами во Львове © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

- Поддерживаете ли вы отношения с однокурсниками? Вот если бы сейчас они устроили встречу выпускников, позвонили бы и спросили: «Валера, споешь?» — согласились бы?

— Конечно, я поддерживаю отношения с моими институтскими друзьями, у нас есть общий чат, и мы ежедневно переписываемся, смеемся, посылаем друг другу шутки, просто делимся, как прошел день. Несмотря на то, что мы окончили один вуз, к огромному сожалению, жизнь разбросала нас не только по разным частям света, но и заняла совершенно разными вещами.

Я бы непременно выступил для однокурсников, и не только для них, тем более, что как раз 25 сентября исполнилось 100 лет Николаевскому кораблестроительному институту, сейчас НУК (Национальный университет кораблестроения — Прим. авт.), который мы с Костей окончили и который связывает нас с огромным количеством прекрасных людей. У нас были договоренности о том, что я приеду и выступлю, поздравлю выпускников, нынешних студентов, преподавателей. Волею судьбы этого не случилось. Но мы надеемся, что полноценный юбилей удастся провести в следующем году, и я обязательно приму в нем участие.

- Понятно, что за время карантина все артисты прилично отдохнули. И все-таки — как для вас выглядит идеальный отдых?

Певец Меладзе рассказал о своих связях с Зеленским и Коломойским © пресс-служба президента Украины/РИА Новости

- Возможна ли дружба в шоу-бизнесовой тусовке?

— Вполне возможна. Правда, с возрастом мы все меньше и меньше имеем время, чтобы с кем-то общаться. А приличных людей в шоу-бизнесе достаточно. Он ничуть не хуже, чем любая другая деятельность человека. В последнее время я стал более позитивно оценивать своих коллег и то дело, которым мы занимаемся, особенно на фоне политики и жесткого бизнеса. По крайней мере в нашем деле конкуренция остается естественной. Если у кого-то что-то получается, тот и побеждает, мы никому ничего не навязываем, люди сами выбирают, слушать того или иного артиста или не слушать.

- На чей концерт российских/украинских исполнителей вы бы с удовольствием пошли?

— С огромным интересом я бы сходил на концерт группы «Океан Эльзы», «ВВ», не знаю, существует ли еще «Табула Раса» — очень сильная была команда. Из молодых — на Монатика, у него мощное шоу.

Валерий Меладзе объяснил, почему не посещает Крым © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк - Все знают, что песни вам пишет брат. Как происходит такое взаимодействие? Константин звонит и говорит: «Слушай, тут такая тема родилась…»? Или вы выступаете «заказчиком»?

— Мы больше 30 лет занимаемся с Костей совместно музыкой и сам процесс написания песен претерпел уже большие изменения. Когда-то просто собиралась наша группа, Костя давал каждому его партию — и мы начинали сыгрываться, каждый добавлял что-то свое, так рождалась музыка. В этом был свой кайф — видеть реакцию друг друга, когда что-то получается, искать дальше. Был коллективный процесс, хотя руководил всем Костя. Потом появились электронные клавиши, студии звукозаписи… Но по-прежнему Костя садится, долго настраивается, входит в некий мир, доступный только ему, и выходит с новыми песнями. Я могу попросить брата написать мне песню и даже если на выходе у него получится не совсем то, о чем я просил, это всегда будет хорошо.

Я сам не пишу ни текстов, ни музыки, поэтому с большим трепетом отношусь к людям, которым дано писать песни. Я восхищаюсь такими людьми! И один из самых талантливых поэтов и композиторов 20 лет назад, 10 лет назад и сейчас — это мой брат Константин, у которого до сих пор получаются великолепные, фантастические песни.

- Вы уже 25 лет на сцене. С каким чувством вы выходили тогда к зрителям и выходите сейчас?

— Я и сейчас волнуюсь перед выходом на сцену, но когда вижу и чувствую публику, по сей день испытываю восторг, счастье, потому что занимаюсь любимым делом. И это не лукавство, не формальность — те, кто приходит на наши концерты понимают, что так и есть — я люблю своих слушателей. И чем я взрослее, тем внимательнее зрители слушают не только песни, но и то, что я говорю между ними.

- В этом году вам исполнилось 55 лет — это много или мало? О чем вы размышляете в свободные минуты?

Меладзе и Гагарину будут судить за плагиат песни Цоя © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк Лев Лещенко (род. 1 февраля1942 г. — Прим. авт.) сказал как-то, лет 15 назад: «Я чувствую себя лет на 40, как будто остановился в этом возрасте». И я на сцене, да и в жизни тоже, не ощущаю своих лет. Когда иногда просматриваю фотографии или видео, особенно неудачные, понимаю, что я уже взрослый парень, но внутри я достаточно молодой. И даже озорной.

- Самое большое разочарование в… женщинах?

— Наверное, не только женщины, а люди вообще разочаровывают друг друга. Но у меня нет никаких обид — ни к женщинам в целом ни в частности к какой-то одной. Пожалуй, если и были какие-то разочарования, я всегда женщин оправдывал…

- Расскажите, пожалуйста, немного о ваших детях.

— У меня три дочки от первого брака, я их обожаю. Я не особо занимался их воспитанием, просто любил их и немножко баловал. Они выросли умными и воспитанными. Что касается мальчишек — к их воспитанию я прикладываю усилия. Старший сын умница, занимается спортом, науками. Младшему шесть лет, он учится в школе. Очень подвижный мальчишка. Именно он — самый главный в доме. Мы это почувствовали. Все мои дети далеки от сцены, и никто из них, я так думаю, в шоу-бизнес не пойдет.