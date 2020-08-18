Игнорировать массовые митинги, демонстрации и прочие публичные акции можно. А вот вал забастовок игнорировать будет уже сложнее. Весь вопрос в том, какие масштабы примет это движение, считает историк Аркадий Гольдин, старший преподаватель МАДИ

В выходные дни противники Лукашенко в Белоруссии провели самый масштабный за всю историю страны митинг. В то же время Лукашенко выступил перед своими сторонниками, которых оказалось в разы меньше. Он заявил, а в понедельник подтвердил это заявление, что новых выборов не будет, а рядом с границами страны якобы лязгают танки НАТО.

При этом Евросоюз готовит санкции против Лукашенко, а Светлана Тихановская намерена объявить себя избранным президентом страны.

- Аркадий, как вы считаете, продолжатся ли протесты в Белоруссии? И будут ли они оставаться такими же массовыми?

— Протестующие владеют сейчас стратегической инициативой. Массовые митинги в столице и других городах, забастовки и выступления работников предприятий и при этом очевидный провал попытки Лукашенко сделать свой аналог "Поклонной горы" — это явный успех оппозиции, и успех будут развивать. Останавливаться было бы нелогично.

- Как будет действовать Лукашенко? Может, будет пытаться игнорировать протесты? Удастся ли это ему?

— Игнорировать массовые митинги, демонстрации и прочие публичные акции, допустим, можно. А вот вал забастовок игнорировать будет уже сложнее. Весь вопрос в том, какие масштабы примет это движение.

Лукашенко может рискнуть и пойти ва-банк, действовать по принципу "вы устанете раньше меня": экономический коллапс быстрее ударит по самому населению, и это может вынудить бастующих возобновить работу. Думаю, он будет предпринимать усилия, чтобы не допустить роста забастовок. Похоже, мы станем свидетелями игры "кто кого переупрямит".

- В стране продолжаются забастовки, в понедельник к бастующим присоединились работники государственного телевидения. Насколько это эффективная и действенная мера протеста? И насколько болезненная для Лукашенко?

— При выходе на определённый уровень — это очень эффективная мера. Мы можем вспомнить примеры из истории: это "Всероссийская октябрьская политическая стачка" 1905 года. и общенациональная забастовка в Германии во время Капповского путча в марте 1920 года.

Невозможно управлять страной с парализованной экономикой. Но до таких масштабов забастовочного движения Белоруссии пока далеко. Если до общенациональной забастовки не дойдёт, Лукашенко может выстоять. Если нервы не сдадут. И если сохранит лояльность силовиков.

- В Кремле подтвердили слова Лукашенко, что готовы оказать помощь Белоруссии в случае внешней военной агрессии. На ваш взгляд, как следует вести себя России? Чтобы поддержать действительно народ Белоруссии, а не лично Лукашенко?

— Россия в нынешней ситуации оказывается в невыгодном положении. Во-первых, российское руководство десятилетиями поддерживало Лукашенко (те или иные конфликты носили второстепенный характер) — и это обеспечивает сейчас антирейтинг. Спешное признание Лукашенко победителем, поздравления в его адрес — антирейтинг добавляет. Организованной пророссийской силы в Белоруссии нет. Поддержка Лукашенко чревата резким ростом антироссийских настроений.

Сам Лукашенко неоднократно демонстрировал свою ненадёжность. Даже если сейчас "переобуться в воздухе" и встать на антилукашенковские позиции, "осадочек" от прошлой поддержки всё равно останется. В случае победы оппозиции вероятность дальнейшего дистанцирования Белоруссии от России высока.

А позволить себе потерять Белоруссию мы не можем. Хотя бы потому, что на её территории находятся российские военные объекты исключительной важности — РЛС "Волга" и 43-й узел связи ВМФ. Вообще же, подчеркну особо, — целью политики России в отношении Белоруссии должна быть максимально возможная интеграция, в идеале же — воссоединение в единое государство. Что в этом направлении нужно делать сейчас:

а) Жёстко давить на Лукашенко, требуя либерализации общественной жизни в стане, прекращения политических репрессий и освобождения политзаключённых. Причём делать это нужно так, чтобы об этом знал не только сам "Бацька", но и белорусская общественность.

б) Срочно, ударными темпами создавать пророссийские структуры. Немедленно заняться поиском потенциальных лидеров — и среди представителей бизнеса, и среди общественных деятелей, политических активистов. Я бы обратил внимание на Евгения Константинова, Кирилла Аверьянова-Минского и других. Эти люди — наш золотой фонд в Белоруссии. Их нужно поддерживать, всячески пиарить, финансировать и жёстко прикрывать от любых враждебных действий белорусских властей и силовиков.

в) Быть готовыми к тому, что режим Лукашенко может оказаться на грани краха. В этом случае России недостаточно просто отмежеваться от него — условный Запад в этом плане на со корпусов вперёд ушёл. Именно Россия должна стать посредником между Лукашенко и оппозицией и выступить инициатором и организатором транзита власти. Налаживать контакты с ключевыми фигурами оппозиции следует уже сейчас. Разумеется, Россия должна оговаривать неущемление своих интересов.

Что касается обсуждаемого сценария ввода войск… Военная интервенция — это игра на максимальных ставках. Практически ход ва-банк. Чего нельзя делать ни в коем случае — так это вводить войска для спасения режима Лукашенко. Это вообще худшее из того, что можно сделать. Это гарантия такого всплеска антироссийских настроений в Белоруссии, который мы не погасим потом никак. Добрые западнорусские люди будут потеряны навсегда. Не говоря уже о том, что "за что такой маленькой стране такое большое горе".

- По вашим прогнозам, как поведёт себя Запад — кроме введения санкций? Поддержит ли оппозицию заявлениями или будет действовать более решительно?

— Уже проходили сообщения, что Европа окажет поддержку бастующим. И это — вещь посерьёзнее, чем персональные санкции и грозные заявления. Если люди не будут бояться остаться послезавтра без хлеба и без штанов — готовность бастовать повысится многократно. А о том, насколько забастовки — эффективная мера — я уже говорил.

- Сейчас проводятся параллели между Минском-2020 и Киевом-2014. Одно из главных внешних отличий — на Украине был раскол между Западом и Востоком. А есть ли этот раскол в Белоруссии? Складывается впечатление, что протестуют больше на западе страны — в Минске, Бресте и Гродно…

— Такого раскола, как на Украине, конечно, нет. На западе страны акции протеста, пожалуй, более массовые, однако они проходят и в Витебске, и в Гомеле, и в Могилёве, и в Орше.

Не видно и консолидации "антимайдана" в восточных регионах Белоруссии. Конечно, такого контраста как между, с одной стороны, Галицией и Волынью, а с другой — Крымом (тогда ещё "украинским") и Донбассом, в Белоруссии и близко нет.