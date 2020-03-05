В социальных сетях и вообще в интернете сейчас набирает обороты информационная эпидемия, которая может оказаться для общества болезненней коронавируса. Известных блогер и автор телеграм-канала «Русский ориенталист» Игорь Димитриев рассказал, как эффективно противостоять фейкам, распространяемым в соцсетях и других информационных каналах

- Игорь, в связи с распространением эпидемии коронавируса по миру мы начинаем сталкиваться с паникой (как это было на Украине), которую, как считается, сеют социальные сети, и прежде всего телеграм-каналы. Именно они виновны в нагнетании атмосферы страха?



— Обвинять конкретно в этом телеграм-каналы сложно. В целом развитие социальных сетей ведет к быстрому распространению подобных панических явлений. Речь идет не только о коронавирусе, но и о движениях, связанных с политическими выступлениями или с какими-то катастрофами, которые моментально обрастают большим количеством слухов и домыслов.



Телеграм-канал в этом смысле более эффективное средство передачи информации, потому что его не фильтрует администрация соцсетей в том плане, как это делается в "Фейсбуке". Не происходит отсева материалов: твоя информация доходит только до 10% подписчиков. "Фейсбук" за тебя выбирает — какую информацию доносить до тебя, а какую нет. Соответственно, он контролирует все эти психические вирусы.

Порно про коронавирус пользуется в сети огромной популярностью © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

- А в случае с Телеграмом?



— Тут ты сам выбираешь свое психическое заболевание. Ты подписываешься на тот или иной из телеграм-каналов, который соответствует твоим предпочтениям по части информации, твоим взглядам.



Если ты изначально предрасположен к каким-то хайповым, истероидным припадкам, ты подписываешься на телеграм-каналы, которые в такой форме и работают. И "Телеграм" в этом смысле очень эффективен, потому что там гарантированно доносят до каждого пользователя какой-то тезис с помощью смс-сообщения на телефон. Это хороший инструмент для организации массовых протестов и движений, например, в восточных странах. Просто ты можешь разослать одним кликом сообщения 100 тысячам пользователей, и они гарантированно все это получат.

Ну и в плане сеяния паники по поводу коронавируса это эффективней, чем все остальное.

- А вот с подобным сеянием паники телеграм-каналами можно бороться? Если да, то как? Если нет, то почему?

Дожить бы до лета. Как Украина встречает коронавирус © REUTERS, Mykola Tys

— В случае информационных войн бороться с информацией бессмысленно. Ею можно только управлять, а пытаться остановить вал дезы, вал фейков путем создания каких-то там блокировок — все это временно. Так как технический прогресс остановить невозможно. Можно только на какое-то время задержать.

Наиболее эффективной является разъяснительная работа, создание ресурсов в том же Телеграме, доносящих адекватную правительственную, проверенную информацию. Причем распространение ее с помощью тех же инструментов или даже более подвинутых, чем те, что используют инициаторы панических настроений.