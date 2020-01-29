В «Нафтогазе» получила высокую должность дипломат-русофоб Зеркаль, советник президента Зеленского Новиков нецензурно бранится из-за платежек за газ, при этом стало известно, что крупнейшие газовые месторождения Украины истощены на 90%. Об этом и других событиях в украинской энергетике - сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич

- Дмитрий, советник президента Украины Игорь Новиков опубликовал фото платежки от «Киевоблгазсбыта», в которой указана сумма 6,9 тысячи гривен (17,5 тысячи рублей) и нецензурно выругался, сказав, что это далеко не обещанные Нафтогазом 4650 грн за куб. Как вы это можете прокомментировать?

«Какого...»: советник Зеленского получил платежку за газ и пошел жаловаться президенту © Украина.ру/Стрингер

Я не хочу оправдывать «Нафтогаз», но заявление этого Новикова — просто глупость. Не знаю, по каким вопросам он советник, но лучше бы он, перед тем как что-то писать, сначала разобрался в вопросе.

- Получается, что все заявления о снижении тарифов были такой манипуляцией с цифрами, на которую попался даже советник президента? И тарифы в итоге заметно не уменьшатся?

— Позднее должно быть более существенное снижение тарифов, потому что в Европе газ дешевеет. Да и пересмотренная Кабинетом министров Украины методика расчета цены, вероятно, даст снижение цены уже в следующем месяце.

- Общеизвестно, что наиболее дешевый газ для украинцев, который не зависит от колебаний на европейских биржах, это газ собственной добычи. Однако государственная «Укргаздобыча» заявила про истощение на 80-90% самых крупных месторождений голубого топлива. Что это означает? Что в перспективе газ для населения будет дорожать, так как нужно будет его закупать за границей намного дороже своего?

— Начнем с того, что такая ситуация с собственной добычей на Украине характерна уже на протяжении целого ряда лет. Это означает, что без мероприятий по интенсификации добычи, без бурения новых скважин добыча на украинских месторождениях будет неизбежно падать еще больше.

- То есть месторождения газа на Украине стабильно истощаются? Почему же «Укргаздобыча» об этом заявляет именно сейчас?

— У них в прошлом году упала добыча, и, наверное, они сейчас будут требовать утвердить им финансовый план с какими-то большими цифрами на интенсификацию добычи, чтобы дали еще денег.

- А что, раньше им денег не давали? Почему такое падение?

— Давали, конечно. Но они так и не отчитались, куда были потрачены огромные по украинским меркам средства, которые пошли за последние годы на эту самую интенсификацию добычи и бурение. Формально понятно куда, а почему они не дали должного результата — это главный вопрос, на который общество должно получить ответ.

- Допустим, им дали требуемые средства. В какие сроки возможно будет ввести в эксплуатацию новые скважины и нарастить добычу?

«Можно увеличить торговые площади на винницком рынке, но не добычу газа» - Медведчук © ВКонтакте/Виктор Медведчук

Между тем украинские потребители заплатили десятки миллиардов гривен, которые пошли в том числе на бурение, а результат отрицательный по итогам 2019 года. До этого несколько лет был рост, а потом все перевернулось и упало.

- Правительство Гройсмана строило большие планы насчет того, чтобы обеспечивать Украину газом собственной добычи. Это вообще возможно?

— При Гройсмане дали старт программе 20/20 — добывать 20 млрд кубометров собственного газа к 2020 году. Как мы видим, эта программа не выполнена. «Укргаздобыча» такая, какая есть, и другой не будет…

В общем, я не верю, что Украина в ближайшие годы будет сама обеспечивать себя газом. Разве что произойдет резкое снижение потребления газа, однако я считаю это маловероятным.

- Но сейчас на Украине как раз наблюдается уменьшение потребления…

— Это сезонное снижение, из-за теплой зимы. Но это же нехарактерная ситуация. Для того чтобы в нынешних условиях Украина вышла на самообеспечение газом, нужно сократить потребление более чем на 20%, а это нереально.

- Выходит, Украина обречена покупать газ за границей, а ее граждане — платить по драконовским тарифам?

— Я лично не вижу предпосылок для того, чтобы Украина полностью отказалась от импорта газа, — он объективно необходим. Последние годы показали, что этот подход правильный и вряд ли что-то поменяется в ближайшее время.

Может быть, в очень отдаленной перспективе вырастет добыча и сократится потребление по каким-то причинам, но это вопрос даже не среднесрочной перспективы — для этого сейчас нет никаких предпосылок.

- Бывшая заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль назначена советником председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева. Для чего ее туда поставили?

— Она занимала крайне антироссийскую позицию в МИДе — это видно по ее публичной активности, совершенно хамским заявлениям в адрес России. Она якобы будет советовать Коболеву по вопросам борьбы за активы «Нафтогаза» в Крыму и тому подобное.

- Как это скажется на отношениях Москвы и Киева в газовой сфере?

Войны не будет. Киев и Москва заключили новый контракт о транзите газа © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Стоит ли нам ждать новых конфликтов между «Нафтогазом» и «Газпромом» или какого-то обострения?

— Ну, конфликты между компаниями никуда не исчезали. Я считаю, что эскалация вряд ли возможна, потому что есть подписанный контракт, однако то, что отношения не улучшатся, — это точно.